Mirar hacia el porvenir más que al pasado

Mauricio Macri habló ayer al campo, en la fiesta anual de Palermo, con la tranquilidad de haber cumplido con la palabra empeñada en la campaña electoral que en 2015 lo llevó al poder. Al volver como primer mandatario a ese ruedo histórico del ruralismo, ahora a dos semanas de la apertura de una nueva confrontación cívica, encontró en la calidez de las tribunas el espejo de lo que documentó en su discurso el presidente de la Sociedad Rural Argentina: la fundamentación de que la cosecha de 137 millones de toneladas de la campaña de 2016 haya sido récord reside en una política que estimuló al campo, en lugar de agraviarlo. Han cumplido, pues, las partes con los compromisos que habían asumido dos años atrás.

"Cuando me dicen que les hemos dado una mano, yo no me siento cómodo con esa frase. Lo que hemos hecho es sacarle el pie de encima y el campo respondió con más trabajo y más empleo", graficó Macri en uno de sus tantos reconocimientos a los dueños de casa.

El núcleo de los datos duros de Luis Etchevehere se extendió a otros más: el aumento en la producción de maquinaria agrícola se elevó en 2016 al 104 por ciento; el de fertilizantes, al 42 por ciento, así como la venta de camiones subió el 58 por ciento en el primer trimestre del año en curso. El consumo de carnes ha sido el más alto de los últimos 100 años y se necesitarán 6 millones de unidades del transporte automotor para colocar en destino la cosecha de la campaña agrícola en vías de cerrarse.

Podemos señalar, por nuestra parte, que la actividad agroindustrial representa el 18 por ciento del PBI y el 60 por ciento del total de las exportaciones nacionales. Hay, así, sobradas razones para que el Presidente haya instado a los productores rurales a realizar más esfuerzos aun a fin de acrecer la riqueza que genera, año a año, el sector de mayor productividad de la Argentina. Lo impulsarán, como ha ocurrido en la actividad petrolera, los nuevos acuerdos que alcancen a firmarse sobre productividad y competitividad de los que ha hablado Macri.

En el camino de doble mano entre el Estado y la actividad privada, se han conquistado últimamente 40 mercados para 40 productos agropecuarios. Entre ellos, se ha logrado la apertura de Estados Unidos y México para la producción de limones; de Brasil, para cítricos en general; de Egipto, para trigo, y de China, para carnes.

Palermo ha puesto de manifiesto la voluntad del campo de potenciar el papel mundial al que aspira en la generación de alimentos. En palabras de Etchevehere se trata de un sueño condicionado por importantes variables del contexto nacional: la estabilidad monetaria, el mejoramiento de la infraestructura, la razonabilidad de sistema impositivo y la perseverancia en la inserción internacional del país, después de años de grave abandono, digámoslo sin reticencias, de una política exterior inconsistente con nuestros intereses generales.

En ese sentido Etchevehere hizo un planteamiento conceptual, más que crítico. Reconoció que la inflación se había reducido a la mitad en un año y medio. Que hay en marcha importantes obras viales, ferroviarias y portuarias. Que debe terminarse con las aduanas internas -mensaje con destinatarios tan múltiples, que roza el caso de las policías que obran como peajes ilegales al transporte, y con la superposición de impuestos que se disfrazan, por añadidura, de tasas, pero carecen de contraprestación.

Después de que el presidente de la Rural destacara la necesidad de rebajar los impuestos, Macri reconoció ese reclamo al decir: "Hemos comenzado a bajarlos, pero también reconocemos que hay que seguir bajándolos. Estamos preparando una reforma impositiva que involucre a todos los niveles de gobierno. Todos sabemos que el cambio llegó, que la economía empezó a crecer, pero que todavía no alcanzó a muchos argentinos. Por eso estoy acá, para decirles que necesito más, que les tengo que pedir más, más inversión, más tecnología, agregar más valor, que aceptemos el desafío de no sólo duplicar la producción de nuestras materias primas, sino de pasar de ser el granero del mundo al supermercado del mundo".

Al margen de situaciones particulares como las de la leche y las frutas, que han debido debatirse en condiciones internacionales sumamente adversas, la exposición anual de la Rural tiene lugar este año en un cuadro mundial de resultados mediocres, por decir lo menos, para los principales commodities agropecuarios.

Los valores unitarios promedios en dólares/tonelada del trimestre de cosecha han bajado, en relación con 2016, de 222 a 177 en trigo; de 167 a 165 en maíz; y de 223 a 192, en cebada. La soja, en cambio, aumentó de 345 a 364. En carnes, los precios de un año a otro han descendido, en carnes refrigeradas, de 9516 a 8629, y en carnes congeladas, de 4470 a 4441.

La Rural recibió a Macri con un discurso de Etchevehere cuya mira se elevó por encima de alambrados y tranqueras. Observó que el acto celebraba el "trabajo como fuente de fortaleza y grandeza"; rescató la figura del dirigente sindical recientemente fallecido, Gerónimo "Momo" Venegas, como personificación de una contraparte dura en la negociación, pero consciente del valor de afianzar la producción, y sumó a la necesidad de asegurar el crecimiento económico la "justicia social", que ponga fin a la pobreza. Esas dos palabras, a menudo retaceadas por su identificación con la nomenclatura lingüística de un sector político del país, develaron la amplitud con la que el orador proclamó la urgencia de que entre todos se neutralice la tendencia de revolver constantemente en el pasado, en vez de concentrarnos más en la resolución de los problemas del presente y facilitar el camino de la prosperidad hacia el porvenir.

Podría, de tal modo, resumirse que los discursos de ayer en la Rural se ocuparon por sobre todo del país y de sus compromisos ante el mundo, como cuando Etchevehere expresó la necesidad de perseverar en los acuerdos de París de 2015, de defensa ambiental, pero sin caer en políticas furibundas, que en nombre del ambientalismo contrabandean el freno al progreso bajo mantos ideológicos irreconciliables con la realidad. El campo insistió por su voz, además, en el aliento a la lucha contra el narcotráfico y las mafias, que incluye, de forma inevitable, la sanción de los responsables de largos años de corrupción sistémica en la función pública.

A su turno, Macri aseguró que en la Argentina dejó de haber "intocables". "No puedo creer -dijo reiteradas veces el Presidente- cuando escucho a aquellos que gobernaron durante tantos años, que ahora vienen con distintas propuestas y partidos a decir que tienen soluciones cuando nos dejaron en ruinas". Y fue contundente cuando, al elogiar al ruralismo, sostuvo: "Cuando crece el campo, crece la Argentina".

La jornada de ayer en Palermo registró las coincidencias existentes sobre acelerar la marcha hacia un país más próspero, más productivo y competitivo y, sobre todo, más solidario. Celebrémoslas con ánimo de que se indaguemás, a quienes quieran sumarse, por la coherencia de los propósitos y por la dirección en la que van, que por el pasado del que vienen. Será coherente con la proclamación de los constituyentes de 1853 de constituir la unión nacional.