De los lectores: cartas & e-mails

Una Moncloa argentina es inconcebible

Desde hace ya un tiempo, muchos comunicadores, intelectuales y referentes de la Argentina insisten en la necesidad de que las fuerzas políticas alcancen un acuerdo sobre algunos puntos fundamentales, similar al Pacto de la Moncloa. El miércoles pasado pudimos ser testigos del fracaso del intento oficialista de expulsar del Congreso al diputado De Vido por indignidad moral. Parece una inconcebible ingenuidad proponer una suerte de Moncloa criolla cuando al impulso de lealtades incomprensibles, mezquindades políticas o simple complicidad en la corrupción, una parte de la oposición frenó el intento de devolver algo de la dignidad perdida a la Cámara de Diputados.

Javier Bulló

De Vido

Me gustaría

El miércoles fue, para mí, un día triste. Ganó la corrupción, por muy poco, pero pasó como un días más. Los argentinos derrochamos luz, agua, gas y democracia. Me gustaría saber qué pensaría un venezolano que está defendiendo su libertad a riesgo de su propia vida desde hace 100 días, sin aflojar, si viese lo que pasó ese día en el Congreso argentino.

Me gustaría también que cada diputado que votó a favor de mantener los fueros de De Vido, sobre quien pesan graves cargos de corrupción, se siente a la mesa y comparta una cena con los familiares de la tragedia de Once. Su corrupción mató.

Para algo tiene que haber servido esto... votar diputados es cosa seria.

Josefina Codeglia

Principios y valores

Es sabido: para un saludable funcionamiento del sistema republicano, tal como lo establece nuestra Constitución, es fundamental que las distintas fuerzas políticas compartan sus principios y valores. Los recientes acontecimientos protagonizados por algunos de ellos en el Congreso no parecen indicarlo así.

Gustavo Saad

Vergüenza

Por lo que pasó el miércoles en el Congreso, propongo el Día Nacional de la Vergüenza Legislativa, por la vulgaridad y deshonestidad de quienes defienden lo indefendible. No perdió Macri, no ganaron los K, perdió la república. Queda reflejada la degradación moral de nuestra sociedad cuando hay ladrones que eligen ladrones. Tuvimos una cleptocracia. Fue un cáncer y dejó la metástasis. El problema es tener un pueblo de indignos y no de indignados. Dice el Talmud: "Pobre del pueblo que tenga que juzgar a sus jueces".

José Mario Lenczner

Campaña necesaria

En la página web de Transparency International leí que el dinero que sigue el camino de la corrupción no llega a donde debe. Ya sea obligaciones del Estado o de privados, esos fondos se terminan desviando, sin cumplir objetivos de asistencia o producción. El mayor costo de estos desvíos terminan siendo asumidos por los niveles socioeconómicos más bajos de la población, que no tienen alternativas ante la privación de trabajo o de servicios básicos del Estado. Frente a este escenario parece sorprendente que quienes más sufren las consecuencias de este flagelo sean quienes menos la toman en consideración al momento de elegir a sus líderes. Pero la corrupción también es la contracara de la exclusión social, cuyo componente más notorio es la educación deficiente, indispensable para dominar voluntades. La incapacidad de valorar adecuadamente la corrupción por parte del segmento más pobre tal vez sea el escollo más difícil que debe enfrentar el oficialismo antes de octubre. Se estará dando una enorme oportunidad a los responsables de la administración más corrupta de nuestra historia simplemente porque no supo lustrar adecuadamente a la ciudadanía las consecuencias que tiene la corrupción, especialmente sobre la población más marginada. Recordemos que el núcleo duro del kirchnerismo se construyó sobre una estrategia de desinformación vía Fútbol para Todos, entre otras formas. Quizás es el momento de iniciar el camino inverso, sobre la base de la verdad y el conocimiento transparente, que no es otra cosa que devolver la autonomía de pensamiento a cada ciudadano, para permitir que todos sepamos qué estamos votando realmente.

Una campaña de ilustración apuntada a reconocer y valorar adecuadamente qué es la corrupción no es una campaña política, sino una campaña de responsabilidad cívica.

Alejandro Wolf

Integridad moral

Días antes de que la Cámara de Diputados se reuniera para tratar la expulsión de De Vido, los ciudadanos escuchamos los cruces de opinión de los políticos, con encendidas justificaciones a favor y en contra. Y me pregunto ahora si todos ellos tienen estatura moral para determinar quién ocupa una banca. Pese a tener el mandato expreso de representar a los ciudadanos, muchas veces no dan quórum, presentan proyectos inútiles -mientras los problemas importantes duermen en sus escritorios- se aumentan las dietas por decreto, obtienen mayores gastos de representación y de pasajes (que al no ser utilizados canjean por dinero, lo que constituye un sobresueldo), nombran asesores a mansalva y, sobre todo, acceden a la banca gracias a las vergonzosas listas sábana. Permítanme dudar de la integridad moral de muchos de ellos.

Adriana de la Canal

Hipocresía

"La Argentina, el país que más bancarrotas tuvo desde el siglo XIX" (parte de editorial del diario LA NACION). No hacen falta grandes elucubraciones para entender, tan solo un poco de sentido común. Una magnitud de gastos del estado asfixiante sin réditos en su momento o a futuro, ausencia de estadistas que piensen con proyección, sobredimensionamiento de estructuras, corrupción, populismo... resulta imposible para los argentinos registrar que "no hay almuerzos gratis"... alguien paga.

Esta historia tiene solo una explicación, desde entonces hasta hoy los políticos gobernantes -con la excepción de Arturo Illia- han tenido como denominador común la hipocresía.

Raúl de Miguel

Opinión ciudadana

A través de un mail titulado "Participación ciudadana" el gobierno porteño pide opinión sobre la mejor milanesa de bodegón de la ciudad. En el barrio de San Telmo, los vecinos queremos opinar sobre el destino que se le dará al predio del ex Padelai (Balcarce al 1100). Muchos sabemos lo que queremos: la construcción de una escuela infantil y la ampliación del Centro de Salud 15, tal como lo informa LA NACION. Para ello manifestamos nuestra propuesta ante el jefe de gobierno y otras autoridades. También estamos trabajando un proyecto de ley en la Legislatura porteña. Así ejercemos en San Telmo la participación ciudadana. Sin embargo, no escuchan nuestra propuesta y quieren darle otro destino al predio: sede administrativa de un ministerio. En San Telmo no queremos opinar sobre la mejor milanesa. Queremos que se construya una escuela infantil, tan necesaria para muchas familias, y un amplio centro de salud, acorde a las demandas sanitarias de la zona.

Ricardo Fuentes

Comisión por alquiler

Muchos pretenden hacernos creer que gran parte de las inmobiliarias somos "los cucos de la película". Es una vil, burda y engañosa mentira. Es lo que trasciende de los dichos invocados por representantes de agrupaciones de inquilinos de la CABA para la exención del pago de comisiones por parte de los locatarios en los contratos de alquiler. En épocas de elecciones cada voto vale, y acciones populistas como éstas son solo pan para hoy y hambre para mañana. No se tiene en cuenta que el rubro inmobiliario es sólo un simple fusible de un conglomerado de engranajes que moviliza a la "madre de todas las industrias". Tampoco se les da valor a las penurias que dicho sector sobrelleva de larga data. Su intervención paraliza grandes inversiones, inhabilita enormes fuentes de trabajo de diversas especializaciones. La sola invocación, especulación o injerencia sobre el tema retrotrae toda la actividad. Actividad que representa el empuje y el desarrollo en cada rincón del país. El actual gobierno, como los anteriores, se han caracterizado por su flaca memoria y su tendencia es siempre la misma: no aprender de sus reiterados fracasos, tropezar siempre con la misma piedra. Que en definitiva nos involucran a todos. Para muestra basta un botón: el gobierno anterior impuso el "cepo", pretendiendo el favoritismo de un sector. Conclusión: cinco años de paralización total. ¿Qué se logró en favor del país? Años de zozobra, incertidumbre y retroceso. El régimen inmobiliario se rige y caracteriza simplemente por la oferta y la demanda. Todo lo que se le intente imponer de manera superflua es querer tapar el sol con la mano.

Ernesto S. Ballvé Sardá

En la Red

Maduro llamó "sanguijuela" a Macri

Facebook

"Lo dice un hombre que habla con pajaritos y que está matando a su propio pueblo" - Celeste Bonifacini

"Nuestro presidente encontró todo mal, hasta sin dinero en el Banco Central, todo destruido gracias al populismo nefasto K" - Marina S. Odriozola Puente

"Qué se puede esperar de alguien que tiene al pueblo venezolano sumido en la miseria y la desolación" - Pamela López Minuet

"En octubre hay elecciones libres (en Venezuela eso no existe más)" - Manuel Sánchez

