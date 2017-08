Margarita Stolbizer: "El cristinismo estaba para la autopsia y Macri lo resucitó"

La candidata de 1 País considera "una terrible irresponsabilidad" del Gobierno la estrategia de polarizar con la ex presidenta;asegura que ya no le cuestionan la alianza con Massa; critica a Vidal

Margarita Stolbizer dice que no le interesa la avenida del medio, sino "reemplazar a Cristina Kirchner como oposición". Tampoco cree que "una señora que va a terminar presa" llegue al Senado, porque "la gente no se suicida cuando vota". Pero, en diálogo con LA NACION, la aliada de Sergio Massa y candidata a senadora por 1 País enfila sus críticas más potentes hacia el Gobierno, porque lo considera responsable de "resucitar" a la ex presidenta con la grieta y la incapacidad para resolver problemas.

Foto: Mauro V. Rizzi

-¿Por qué cree que el Gobierno empezó a hablar del voto útil?

-Es parte una estrategia de cierre de campaña que hace más explícita la idea de la polarización. El cristinismo el 10 de diciembre de 2015 estaba para la autopsia y Macri le hizo las maniobras de resucitación. Ahora que resucitaron a Cristina hacen la convocatoria al voto útil. Desnuda una estrategia que ha sido terriblemente irresponsable. Los países que avanzan son los que crean consensos, no grietas, y el Presidente debería pensar con quiénes va a negociar el año que viene, porque la señora de Kirchner como jefa de la oposición no es buena para el país.

-¿Cristina crece por la polarización o por la economía?

-Las dos razones son responsabilidad del Gobierno, que la infló, la instaló y, por otro lado, le dio la espalda a los problemas de la gente.

-¿Ustedes le hablan a un votante desilusionado o enojado?

-Lo nuestro es mucho más amplio porque nuestro adversario es la grieta: creemos en un país unido. Les hablamos a los argentinos que no quieren un retroceso sino una oposición constructiva, que coopera y propone pero también pone límites. Nosotros hablamos de los problemas cotidianos: el precio de los alimentos y medicamentos, el desempleo, los negocios que cierran y la inseguridad. Nos llama mucho la atención que el Gobierno no habla de esto: el Presidente es como un comentarista optimista de la realidad que nos cuenta los problemas pero no resuelve nada. Dijo que hay un problema con los impuestos, pero no quieren discutir nuestro proyecto que baja los impuestos a los alimentos, los medicamentos y las tarifas.

-El Gobierno plantea una reforma laboral y previsional para después de las elecciones.

-[Interrumpe] Todas peligrosísimas: si están anunciando todas estas reformas para después de la elección es porque no son buenas noticias. Creo que el ajuste viene por ahí: el Presidente se ha puesto claramente la camiseta del empresario y empieza a hacerles creer a muchas pymes que están afectadas que los problemas están vinculados a los costos laborales. Ya lo vimos en los 90. La verdad es que a las pymes hay que quitarles presión impositiva, pero sobre todo abrirles mercados.

-Suena más dura con Macri que con Cristina. ¿Por qué?

-Nosotros nos ocupamos bastante de Cristina [ríe], pero sucede que ahora gobierna Cambiemos. Lo que se discute en esta elección es la conformación de la oposición. No se define el Gobierno. A mí no me interesa la avenida del medio: yo quiero que nosotros reemplacemos a Cristina como oposición porque somos más confiables para el país. Las peleas con Cristina yo las di todas, porque considero una vergüenza que tengamos de candidata a una señora que sabemos que va a terminar presa, porque las pruebas están. Yo no creo en las encuestas y no creo que esta señora vaya a llegar al Senado. Me da la impresión de que la gente no se suicida cuando vota.

-¿Todavía le cuestionan la alianza con Massa en la calle?

-Ya no. Cuando empezamos recibí dudas y quejas también, pero fui demostrando que si yo confiaba en Massa, como realmente confío, el resto también puede. Hace un año y medio que trabajamos en el Congreso construyendo confianza. Massa tiene hoy, sin dudas, el mejor equipo de trabajo y la mejor agenda social.

-El Gobierno repite todos los días que Massa no es confiable.

-El Gobierno debería no mentirle más a la gente, porque todo el año pasado sacaron leyes con el apoyo de Massa. Hoy están haciendo lo mismo que los kirchneristas: descalificar al que piensa distinto.

-¿También dijo que le parecieron "kirchneristas" las publicidades de Vidal?

-Me generó mucho enojo, porque algo que hablé mucho con quienes ahora gobiernan la provincia era la crítica al abuso de recursos del Estado para la propaganda oficial. Cuando veo ahora, a dos semanas de la elección, las campañas del gobierno de la provincia con la imagen de María Eugenia Vidal, pagadas por todos los bonaerenses que tienen un montón de necesidades, la verdad es que me enojo: es lo mismo que hacía el kirchnerismo.