Gabriela Ramos: "Las reformas que encaró la Argentina eran necesarias, pero no son suficientes"

Las reformas económicas que impulsó el Gobierno le dieron a la Argentina un lavado de cara ante la comunidad internacional y la posicionaron en la senda del desarrollo sostenible, pero todavía falta y mucho: el ambiente de negocios debe mejorar, hace falta una reforma impositiva, el déficit fiscal es alto y el mercado laboral tiene que ser más flexible. Así ve al país la directora de Gabinete de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Gabriela Ramos, quien estuvo en la Argentina esta semana para presentar los resultados de un informe del organismo sobre la economía local y el estado de los servicios públicos.

El diagnóstico es duro, pero el futuro es auspicioso. El camino, sin embargo, será largo. Según Ramos, de origen mexicano, las reformas que aún deben hacerse podrán generar "dislocaciones", por lo que la protección social debe ser una prioridad. "El avance de la economía va a tener sentido pleno en la medida que se considere que la prioridad debe ser total para los argentinos que se han quedado atrás", sostuvo la funcionaria en una entrevista conjunta con LA NACION y Clarín.

Aún así, la Argentina está encaminada hacia el ingreso al organismo que establece los estándares de los países más desarrollados. En el Gobierno confían en que convertirse en miembro del club de 34 países -entre los que figuran Estados Unidos, Alemania y Japón- puede potenciar la llegada de inversiones. "El 75% por ciento de la inversión extranjera en el mundo viene de los países que integran la OCDE", confían en Cambiemos. "Espero que próximamente los países miembro inviten a la Argentina a volverse candidata al acceso", estimó Ramos.

-El informe dice que las reformas que aplicó el Gobierno dan a la Argentina buenas perspectivas, pero el punto de partida todavía es duro.

-Las proyecciones dan un escenario optimista. Las reformas que se han adoptado para controlar la inflación, regresar a los mercados internacionales, controlar el gasto público y bajar el déficit eran muy necesarias y ponen a la Argentina en otra perspectiva. Pero no son suficientes. Son el marco más básico para la sustentabilidad de largo plazo. Nuestro llamado es que si se continúa con esta dinámica reformista y se logran los consensos para avanzar en aéreas donde hay debilidades, esa perspectiva va a mejorar más.

-¿Qué falta reformar?

-Se debe mejorar el ambiente de negocios, el ámbito de la competencia, las regulaciones costosas, abordar la cuestión de mercados laborales duales, que dan protección por un lado y generan informalidad por el otro. No hay una sola reforma, es un paquete que debe abordarse en conjunto. Además, el avance de la economía va a tener sentido pleno en la medida que se considere el aspecto de la inclusión y en la medida que se considere que la prioridad debe ser total para los argentinos que se han quedado atrás. Todavía hablamos de un 30% de pobreza.

-¿Cuánto influirían las reformas en el deseo del Gobierno de acceder a la OCDE?

-Está súper alineado. El hecho de que la Argentina tenga interés en vincularse es una señal de querer compararse, de querer ser parte del grupo de los países más avanzados, que busca las mejores prácticas. Eso requiere cierta valentía.

-El llamado a bajar el déficit fiscal puede acrecentar el desempleo. ¿Cómo puede entenderse esto como una sugerencia positiva y no como un llamado a un ajuste?

-Porque es mucho más comprensivo que eso. El presupuesto público tiene una cantidad de ineficiencias y se pueden hacer redistribuciones que permitan ahorrar para apoyar a los afectados por las decisiones que se tomen para bajar el déficit. Reducirlo no es una opción. No puedes seguir gastando sin tener en consideración tus ingresos. Eso se vuelve insostenible y te lleva a otra crisis. Abrirse al comercio internacional, por ejemplo, es una fuente de competitividad y dinamismo, pero es evidente que va a generar dislocaciones. Hay que concentrarse para ver de qué forma se pueden ir ordenando esas medidas. Requieres un Estado más eficiente, pero la propia necesidad de hacerlo porque no hay otra opción, nos puede llevar a una forma estratégica de abordarlo.

-Tantas reformas llevan tiempo...

-Por supuesto, pero las reformas no necesariamente tienen que ser secuenciales, como sería, por ejemplo, esperar a terminar la reforma fiscal para empezar a arreglar el sistema de educación. Con los recursos que se tienen hoy, el sistema de educación de la Argentina debería estar en otro nivel de desempeño.

-El informe sugiere flexibilizar el mercado laboral. ¿Se debe seguir el modelo que impulsó Michel Temer en Brasil?

-La reforma de Brasil es interesante porque tiene un elemento que ayudaría mucho en América latina, que son los incentivos a la formalidad. Hay una serie de elementos que atraen tanto a los empleadores como a los trabajadores a formalizarse, como cuestiones impositivas. En la Argentina, la rigidez del mercado es alta. Además, la contribución a la seguridad social de 35% es muy alta. ¡Es un incentivo a la informalidad! Cuando tienes impuestos muy altos es evidente que no hay forma de que las empresas declaren sus empleados.

-¿Cuánto puede demorar el ingreso de la Argentina a la OCDE?

-Es una decisión de un país soberano y el tiempo que demore acceder a la OCDE depende del esfuerzo que se le ponga. Creo que la voluntad política es bastante alta, pero también depende de los apoyos para avanzar. Lo que espero que suceda próximamente es que, si los miembros se ponen de acuerdo, inviten a la Argentina a volverse candidata al acceso. Esperamos que sea este año. Para pasar a ser miembro el país tiene que pasar por la revisión de los comités que verán la legislación para ver si el país está alineado con los principios del organismo. Hay algunos países que sacaron las reformas rápidamente y otros que no, por las condiciones políticas.