Sospechas de sobornos con créditos del Bndes brasileño para obras en la Argentina

El banco financió cinco obras en el país por 4320 millones de dólares

El Banco Nacional de Desarrollo (Bndes) brasileño financió obras públicas en la Argentina por más de US$ 4320 millones que afrontan sospechas serias de coimas, según un informe que evaluó la concurrencia de múltiples parámetros de corrupción durante los últimos 15 años.

El informe apunta, en particular, a ocho obras que financió el Bndes en la Argentina durante el kirchnerismo. Seis fueron adjudicadas a Odebrecht y OAS, con retornos que podrían oscilar entre el 1 y 10%, de acuerdo a los datos disponibles.

Desarrollado por el Departamento de Ingenería de Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad Federal del Amazonas (UFAM), el informe analizó las 91 obras más importantes que el Bndes financió en 16 países por US$ 20.668 millones en total. Y el capítulo argentino llama, de inmediato, la atención. Entre otros motivos, porque fue el país que más fondos obtuvo y figura tercero en el ranking por cantidad de obras financiadas, sólo por debajo de Angola y de República Dominicana.

La Argentina resultó, además, el país que obtuvo el crédito más elevado. El Bndes le otorgó US$ 1500 millones a Odebrecht para el soterramiento del Sarmiento, ya identificado como un nicho de corrupción por las autoridades de Brasil y Estados Unidos, según reveló LA NACION durante las últimas semanas.

Dentro del ranking figuran otras cuatro obras de Odebrecht en la Argentina: el gasoducto Bahía Blanca (US$ 978 millones), la extensión de las redes troncales de gas (US$ 436,4 millones); la expansión de los gasoductos TGS y TGN (US$ 411 millones) y la planta de tratamiento de agua en Paraná de las Palmas (US$ 320 millones), como así también una obra de otra constructora brasileña, OAS, con un acueducto en Chaco (US$ 180 millones).

¿Por qué el informe colocó bajo sospecha a esas obras? El vicejefe del Departamento de Ingeniería de la UFAM, Jonas Gomes, detalló varios factores de riesgo:

el Bndes le otorgó los préstamos a empresas que la Justicia brasileña ya condenó por cartelización o corrupción; como Odebrecht y OAS;

ex ejecutivos de Odebrecht y otras empresas -como Andrade Gutierrez y JBS- ya describieron el esquema de sobornos dentro del Bndes para destrabar esos créditos;

los contratos firmados por el Bndes para esos créditos son confidenciales y seguirán bajo llave;

baja transparencia interna del Bndes;

los países beneficiados por el Bndes registran peores índices de percepción de corrupción que Brasil (puesto 79°; la Argentina, puesto 95°) de acuerdo al ranking de Transparencia Internacional;

viajes del ex presidente Lula da Silva a los países receptores de esos créditos, cuando el ex mandatario ya había sido condenado por recibir sobornos de OAS y acumula evidencias en su contra de viajes pagos por Odebrecht.

Todos esos factores, completó el profesor Gomes, resultan "indicios suficientes para sospechar que [esos créditos del Bndes] pueden formar parte de un esquema trasnacional de desvío de mucho dinero público del pueblo brasileño".

Coimas binacionales

Apoyado además en los datos que aportaron los "delatores premiados" de Odebrecht, Andrade Gutierrez y JBS, el informe también trazó tres posibles "escenarios" sobre el nivel de las coimas que se pagaron: el optimista (el retorno sólo fue del 1%), realista (5%) y pesimista (10%), "asumiendo que funcionarios corruptos de los países sede de la obra también sustrajeron recursos", explicó Gomes.

¿Sería eso posible? Sí, y el contrato para el soterramiento del Sarmiento es un ejemplo. Según reconstruyó la Policía Federal brasileña, Odebrecht le pagó US$ 5 millones a un ministro de su país para que el Bndes financiara el proyecto y acordó pagar sobornos millonarios a funcionarios en la Argentina por ese mismo proyecto.

Como resultado, los sobornos vinculados a los créditos por US$ 4320 millones que otorgó el Bndes para obras públicas en la Argentina podrían oscilar entre los US$ 43 millones y los US$ 215 millones o trepar incluso a los US$ 432 millones.

La Argentina, bien arriba en el ranking de obras

El préstamo más grande que aprobó el Bndes fue para una obra en la Argentina: el soterramiento del Sarmiento. Finalmente, como el dinero nunca llegó, la obra es ahora financiada por el Estado.

En el ranking de las obras más caras hay cinco que se realizaron en el país, para construir gasoductos, plantas potabilizadoras de aguas y la exteción de redes troncales de gas

La mayoría de los créditos aprobados por el Bndes fueron otorgados a Odebrecht, Andrade Gutierréz y otras empresas condenadas en Brasil por el Lava Jato