Casas: "Podemos volver a dialogar con el Presidente"

El jefe del Ejecutivo de La Rioja propone reconstruir la relación con Macri tras las elecciones de octubre

El gobernador de La Rioja, Sergio Casas, endureció en los últimos tiempos su discurso hacia la Casa Rosada. "No nos sentimos correspondidos", dice ahora en referencia al gobierno de Mauricio Macri. Pero sugiere que tras las elecciones de octubre, con los resultados sobre la mesa, se podrá retomar la relación con el Presidente desde otra perspectiva.

-¿Se enfrió la relación con la Nación?

- Con el presidente (Mauricio) Macri empezamos con una muy buena relación; íbamos a apoyarlo y lo apoyamos en pos de la gobernabilidad con nuestros senadores y diputados, votando leyes difíciles, pero cumpliendo con nuestras palabras. Sin embargo, no nos sentimos correspondidos. No tenemos recursos y nuestra economía depende en un 90% de los recursos que llegan desde Nación. Los empleados públicos son una realidad que no podemos soslayar, porque nuestra gente vive y come del trabajo que les da el Estado. Tenemos prácticamente parada la obra pública, en la que se desempeñan entre 5000 y 6000 riojanos. Es vital el aporte que realiza Nación, más allá de los recursos de coparticipación que nos alcanzan para pagar los sueldos y para darle a los municipios lo que les corresponde".

-¿Qué reclaman?

- Que nos atienda con nuestras necesidades de viviendas y obra pública; es nuestro anhelo de que luego de las elecciones podamos reiniciar un diálogo con el Presidente en el que podamos mostrarle nuestras necesidades y lo ayudemos a gobernar. Sabemos que Nación necesita de las provincias, pero tiene que ser un ida y vuelta. La Rioja no puede hacer más sin la ayuda del gobierno nacional.

- ¿Cuál es la situación productiva de La Rioja?

- Nuestra producción está atada a la vid, a las nuces y al olivo, que no significan mucha riqueza ni puestos de trabajo. Durante la gobernación de Luis Beder Herrera pudimos erradicar ranchos y extender el tendido de electricidad. Hoy no tenemos recursos para seguir haciéndolo. Tampoco hay obra privada y eso la gente lo sabe. De hecho estamos padeciendo la situación en el parque industrial , con muchos despedidos. Esto ya se lo hemos planteado a la Nación. Todo esto también impacta en nuestros reclamos al Presidente. Por eso le pedimos que nos escuche, porque sabemos que tenemos razones para hacerlo.