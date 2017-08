Por los fondos, se tensa el vínculo con la Nación

Los mandatarios endurecen su posición con el Gobierno, pese al aumento en los giros

CÓRDOBA. El anuncio de Carlos Verna de que demandará a la Casa Rosada por la multa de Anses por "no bajar las jubilaciones provinciales ni aplicar la movilidad nacional" anticipó una de las vertientes de la mayor conflictividad. En 2016 la Anses -que aseguró que La Pampa no cumplió lo acordado- transfirió $ 12.099 millones a la docena de cajas no transferidas (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Santa Cruz, Neuquén, Corrientes, La Pampa, Formosa, Misiones y Tierra del Fuego). Este año serían unos $ 16.000 millones.

La Anses condicionó el dinero a que las provincias le giren una serie de datos sobre beneficiarios e historia laboral. El plazo vencía el 30 de junio y se estiró hasta setiembre. Daniel Elías, presidente del Consejo Federal de Previsión Social y de la Caja de Entre Ríos, advirtió a LA NACION que ese tiempo es "absolutamente insuficiente".

Hay un rosario de reclamos económicos de los gobernadores. El santafecino Miguel Lifschitz espera que la Nación responda a su propuesta de cancelación de la deuda de $ 40.000 millones por el fallo de la Corte Suprema que dictó la inconstitucionalidad de la retención del 15% de la coparticipación para financiar a Anses. Alcanzó también a Córdoba y San Luis, las que litigaron.

"Pedimos una parte en bonos y el resto en efectivo, que la provincia repartiría entre los municipios. No contestaron", dijo un integrante del gabinete de Lifschitz. Consultados por este medio, desde la Casa Rosada apuntaron que "respetan" los fallos de la Justicia, que ya pagan la restitución del 15% a las beneficiadas por el fallo. Al resto lo cancelarán "en los próximos cuatro años, no tenemos más recursos", explicaron.

En el primer semestre la provincia recibió el doble de transferencias que en igual lapso de 2015. "Nunca había recibido tantos recursos de origen nacional como con Macri; esperemos que los transforme en obras, en una mejora de la educación o de la salud". Sumaron que Nación ejecuta obras por $ 4.000 millones en el distrito.

El riojano Sergio Casas va por el reintegro del punto de coparticipación que perdió en 1988 y que este año implica 4500 millones de pesos. Advirtió que su distrito es el que "menos obra pública recibió". Desde el Gobierno lo refutaron y señalaron que hay obras por $ 1500 millones.

El Gobierno reconoció que el punto de copartipación es un "reclamo histórico", pero que mientras en 2015 Cristina Kirchner le cedió recursos por $ 1019 millones, en 2016 fueron $ 2427 millones y este año casi $ 4000 millones.

Frente a los reclamos del cordobés Juan Schiaretti por los $ 7000 millones para el rojo de la caja de jubilaciones, desde el Gobierno admitieron que en la reforma tributaria trabajarán "de la mano de los gobernadores y los intendentes. Ojalá que pasada la coyuntura electoral, podamos sentarnos en la misma mesa". Sobre el sistema previsional apuntaron que en 2016 giraron $ 2.000 millones y en lo que va de éste, $ 817 millones.