Macri le pidió al campo más inversión y anticipó una reforma impositiva

Destacó el aporte del agro y dijo que seguirá luchando contra las mafias; Etchevehere señaló que el sector no quiere "volver al pasado" y afirmó que el sistema tributario debe "estimular las inversiones"

Macri destacó el aporte del campo en la economía y tuvo una recepción muy favorable. Foto: DyN / Pablo Aharonian

Mauricio Macri ya se lo había pedido al campo en Expoagro, pero ayer volvió el mismo mensaje en la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo.

Después de reconocer su aporte en la recuperación de la economía, le requirió al sector que invierta más, pero también prometió una reforma fiscal porque, dijo, los impuestos siguen siendo altos.

"Espero que el campo reinvierta el año que viene lo que se ganó este año", dijo en marzo pasado, en la mayor muestra para el sector. Ayer, en la Rural, Macri admitió que si bien la economía crece, "todavía no alcanzó a muchos argentinos".

Y enseguida les encomendó a los productores presentes en las tribunas de Palermo: "Les tengo que pedir más inversión, más tecnología para generar valor, que aceptemos el desafío no sólo de duplicar la producción de materias primas, sino de pasar de ser el granero del mundo al supermercado del mundo". Cuatro días después de asumir, el 10 de diciembre de 2015, el jefe del Estado le bajó las retenciones al campo. Para la soja quedaron en el 30%, aunque con un cronograma de reducción a partir de enero de 2018.

En otro pasaje, Macri admitió que los impuestos son aún altos. "Comenzamos a bajar los impuestos, pero también reconocemos que hay que seguir bajándolos". En esta línea, anticipó: "Estamos preparando una reforma impositiva que involucre a todos los niveles de gobierno". Antes, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, había señalado que el sistema impositivo "debe estimular las inversiones, y no ahuyentarlas o impedirlas".

La presión impositiva es uno de los temas que vienen preocupando a la dirigencia rural en general. Ayer, Etchevehere aprovechó la presencia del Presidente para volver a ponerlo en agenda. "En el marco de este trabajo en pos de la competitividad, que tenemos pendiente, se necesita eliminar la superposición entre impuestos nacionales, provinciales y municipales, y terminar con los impuestos disfrazados de tasas y las aduanas internas. Así como también ampliar la base de contribuyentes al sistema, para que la carga tributaria sea compartida, y de esa manera poder reducirla de forma tal que promueva nuevas inversiones", dijo el presidente de la Rural.

Fue la segunda vez que Macri concurrió como presidente al tradicional acto inaugural previo al cierre de la exposición, que concluirá hoy. La segunda vez luego de que ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández de Kirchner asistieran a esta celebración durante sus mandatos.

El Presidente llegó al predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina minutos antes de las 11. En las tribunas lo recibieron de pie y con encendidos aplausos. También hubo un fuerte reconocimiento para la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal cinco minutos antes que llegara el jefe de Estado.

Macri estuvo acompañado por su esposa, Juliana Awada, por la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti; por el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta y, entre otros, los ministros de Agroindustria, Ricardo Buryaile, de Hacienda, Nicolás Dujovne, de Interior, Rogelio Frigerio y de Transporte, Guillermo Dietrich.

Como nunca antes, el palco principal lució completo. Dirigentes y empresarios del agro, ex presidentes de la Rural, directivos de cámaras del agro, gran parte del gabinete de Agroindustria e, inclusive, directivos de otros sectores empresariales. Entre otros, Miguel Acevedo (Unión Industrial Argentina), Jaime Campos (Asociación Empresaria Argentina), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Daniel Funes de Rioja (Copal) y Eduardo Eurnekian (Corporación América). De los opositores, la presencia más notoria fue la del empresario y diputado por el Frente Renovador, José Ignacio De Mendiguren. Además, el cordobés Juan Schiaretti estaba representado por su secretario de Agricultura provincial, Sergio Busso. En la semana pasaron por la muestra los gobernadores Miguel Lifschitz (Santa Fe) y Gustavo Bordet (Entre Ríos).

Hubo un momento emotivo cuando en la pista central tanto Etchevehere como el Presidente saludaron en homenaje a los bomberos que combatieron incendios en el sur bonaerense y a los troperos que ayudaron a productores afectados por las inundaciones en la provincia de Corrientes. Etchevehere y Macri también recordaron de una manera cálida al fallecido Gerónimo "Momo" Venegas, que estaba al frente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

En su discurso, el jefe de Estado agradeció a los productores porque, pese a las dificultades climáticas, como las inundaciones que tienen en emergencia a 18 provincias, "nos llenaron de buenas noticias" con una cosecha récord que, según el Gobierno, será de 137 millones de toneladas. Macri también volvió a hablar de mafias. "Como nunca antes voy a dar batalla a las mafias de los puertos, los juicios laborales, la Aduana y el narcotráfico, y no vamos a parar hasta echarlos de la Argentina", señaló.

Contra el kirchnerismo

El presidente de la Rural fue directo al confrontar con el anterior Gobierno. Sin mencionarla, criticó a la ex presidenta Cristina Kirchner por su reciente visita a un tambo. Dijo que se trató de "un repudiable oportunismo de campaña".

Etchevehere reconoció que la lechería y la fruticultura son sectores "cuya reacción es más lenta" respecto de otros que ya están en crecimiento en el agro. No culpó por esa situación distinta al gobierno actual, sino a la coyuntura en los mercados internacionales, a las inclemencias climáticas y a las políticas del gobierno anterior.

Etchevehere pidió "no volver al pasado", en alusión a la ex presidenta, y también se despachó, sin nombrarlo, con el ex ministro Florencio Randazzo, hoy candidato a senador, por haber formado parte de las políticas del gobierno anterior contra el agro. "Hasta hace poco formaban parte de él y apoyaron políticas nocivas para el campo", indicó.

El presidente de la Rural pidió que los jueces "se pongan al día para sancionar los delitos cometidos en la década pasada contra la administración del Estado". Entre otras cosas, destacó los avances del Gobierno para bajar la inflación.

La tribuna de Palermo

Reconocimientos y entretelones de la jornada

Palabras para el "Momo" Venegas en los discursos

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere (SRA), dedicó el inicio de su discurso a recordar al fallecido líder de la Uatre, Gerónimo "Momo" Venegas. Lo definió como "un hombre notable e irrepetible". Además, valoró que "veía en el diálogo, al igual que nosotros, el único camino que podía recorrerse para alcanzar una convivencia eficiente y perdurable". En tanto, Macri dijo que fue "un batallador".

María Eugenia Vidal, una atracción para los visitantes de la muestra

Mientras el presidente Mauricio Macri se fue del Palco Oficial en una camioneta con una fuerte custodia, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, recorrió caminando los metros que separan el histórico edificio hasta la salida de la calle Juncal. En el trayecto, la gente que estaba detrás de las vallas la aplaudía y le pedía selfies. Mientras se llevaba su mano al corazón, Vidal les respondió con una sonrisa. Minutos más tarde, se retiró también caminando entre la gente el jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.