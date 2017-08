Un clima amigable y apoyos al discurso

Hubo más adhesiones que críticas en el palco oficial; en la tribuna se postergaron las quejas

En su segunda visita como presidente al acto central de la Exposición Rural de Palermo, Macri pareció sentirse cómodo. Desde las tribunas que ocupan los socios y delegados de la SRA partieron los aplausos más sonoros y los gritos de "Sí, se puede" cuando instó a la luchar contra las mafias.

Las quejas de los productores sobre la presión impositiva, la burocracia y el déficit de infraestructura parecieron acalladas por el propio Presidente al reconocer que son las cosas por corregir.

En el palco oficial, que estuvo lleno de funcionarios, empresarios del agro y de otros sectores de la economía, el Presidente cosechó adhesiones y unas pocas observaciones críticas.

"Me parece muy bien el llamado a atacar la corrupción, lo mismo que a bajar el costo del Estado", dijo Reynaldo Postachini, vicepresidente de la empresa de maquinaria agrícola Claas Argentina. Por su parte, Néstor Cestari, socio gerente de Metalúrgicas Cestari, que fabrica tolvas, expresó: "Que nos diga que hay que ir por más, en el sentido de aumentar la producción, nos alienta".

Foto: Presidencia

Desde las entidades financieras, el gerente de Agronegocio del Banco Galicia, Gastón Bourdieu, elogió que "se haya invitado a construir juntos y a respetar la ley, así como a generar oportunidades para todos en un país que tiene el 30% de su población bajo la línea de pobreza".

En tanto, el presidente de la Corporación América, Eduardo Eurnekian, opinó: "Fue un discurso alentador, mete pilas para seguir adelante. No me caben dudas de que el campo es el motor de la economía". Con un entusiasmo similar se expresó Daniel Funes de Rioja, presidente de Copal. "Me pareció claro, concreto. Reconoció lo que hay que hacer, las reformas de segunda generación, laboral, fiscal", dijo.

En cambio, el ex presidente de la UIA y hoy diputado del Frente Renovador, José de Mendiguren elogió "la visión estratégica sobre la necesidad de agregar valor al campo", pero criticó la política económica del Gobierno. "La especulación financiera ganó en la Argentina una renta en dólares que en el exterior le lleva entre cinco y seis años; hay que alentar la producción y la demanda", dijo.

Por su parte, la diputada Myriam Juárez (FE-Catamarca), presidenta de la Comisión de Economías Regionales de la Cámara baja, instó a adoptar "políticas inteligentes de intervención del Estado" para morigerar el impacto de importaciones de alimentos que afectan a pequeños productores de las economías regionales.