Elisa Carrió, sobre la expulsión de De Vido: "Este es el primer avance, faltan sólo 15 votos"

La diputada nacional se refirió a la última sesión de la Cámara baja que evidenció quien protege al ex ministro de Planificación kirchnerisita

Elisa Carrió, sobre la expulsión de De Vido, en la mesa de Mirtha

cerrar

La tensión que generó la sesión que trató la expulsión de Julio de Vido de la Cámara baja no termina. La diputada nacional Elisa Carrió , autora de uno de los proyectos para que el ex ministro pierda su banca en el Congreso, promete continuar con su lucha. En diálogo con Mirtha Legrand, en su visita al programa La noche de Mirtha, Carrió se refirió al último encuentro de parlamentarios en el recinto y dijo: "Este es el primer avance, faltan sólo 15 votos".

"Estoy fascinada porque es el primer avance. (...) Esto se puede repetir muchas veces, no es que se lo puede sacar más a [Julio] De Vido. Me dio una inmensa tranquilidad de conciencia, yo que lo denuncié más de cincuenta veces, decirle infame traidor a la patria", dijo Carrió al respecto y añadió: "Esa acusación era correctísima como sanción disciplinaria, lo terrible es que De Vido pueda estar sentado en una banca, que Menem pueda estar sentado en una banca, es terrible que pongan al Congreso como una guarida de ladrones".

El miércoles pasado, el frente Cambiemos, con el apoyo del massismo, consiguió el triunfo en la Cámara, no obstante, no alcanzó los dos tercios requeridos para la expulsión del ex funcionario K. 95 diputados del Frente para la Victoria, el Frente de Izquierda y otros bloques de la oposición votaron en contra del proyecto, sobre un total de 236 legisladores presentes.

En el programa de "La Chiqui", Carrió también se refirió a la millonaria condena impuesta al Estado por la expropiación de Aerolíneas Argentinas durante la gestión K, por la que debe pagar US$ 320 millones y le pegó al entonces funcionario K, Sergio Massa. "Él era el jefe de Gabinete cuando pasó todo esto", apuntó.

Sobre la abrupta suba del dólar a pocos días de los comicios legislativos, la aliada de Cambiemos dijo: "Estamos creciendo, vamos a crecer entre el 2,5 % y 3 % anual. El dólar subió por una resolución interna de la AFIP. El Banco Central está sólido, si quiere puede intervenir. Esto no debería afectar los precios internos. Fue por exceso de liquidez respecto al aguinaldo", dijo. Y agregó: "Bajamos la inflación del 44 % al 22 %. Es la mitad".