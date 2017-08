Ida y vuelta

¿Es sádico, psicótico o qué?

¡¡Hola mi estrella preferida !!! Bueno te cuento: conocí a un taurino(6-mayo-1956,5am). Algo mágico sucedió, una conexión infinita, todo muy feliz. No nos podíamos despegar, convivimos unos meses de pegotes que estábamos. Luego empezaron las discusiones por cosas q él veía. Que yo estaba mucho con el celular y según él lo daba vuelta para q no viera lo q estaba haciendo. Que le mentía, le ocultaba cosas, no sabía comportarme socialmente.

Un día me dice: ¿Qué soy yo? ¿Tu marido, tú amante o qué? ¿Tu hija es tu hija o tu pareja? Un domingo se apareció por casa con todas mis cosas. Desde ese día nos vemos todos los finde y algún que otro día en medio de la semana. Pero como sé q es muy galán, busca y busca mujeres jóvenes para seguir en face o instagram...algunas en muy poca ropa o poses ya sabes. Le he llamado la atención sobre eso. Y le molesta, dice q es falta de confianza ¿Es sádico, psicótico o qué? Lo que pasé fué maltrato psicológico. Hasta me enfermé,bajé como 14 kg, me bloqueó de facebook, no quiere que interactuemos porque yo veo "cosas"... Los hijos de ambos cero onda con nosotros.

Hace proyectos a futuro, viajes, etc... Lo q necesito saber es si esta relación prosperará o necesito algún tip para sostenerla. Bueno, mi estrella, espero tu respuesta. Siempre te leo, diario-revista o web. Estando a días de mi cumple -30 de julio de 1963 a las 12.05-...estoy en un dilema. No es justo, después de muchos años solam ¿No te parece? ¡Beso enorme! Bea

Hola Bea. Te cuento. Él es de Géminis con Luna en Aries y Ascendente en Tauro. Tiene aspectos realmente difíciles en su carta entre Saturno, Marte y Plutón lo cual puede tornarlo en alguien manipulador o francamente agresivo. Vos sos Leo con Luna y Ascendente en Escorpio y de algún modo estás dicidida porque sos muy franca y alegre, muy "de frente" y. ¡todo lo contrario! Digamos que sufrir por amor de alguna forma te engancha. Es un vínculo fuerte, hay varios planetas en contacto pero no exactamente feliz. Intenso, de alto voltaje erótico, sin muchos momentos de paz. Si es psicótico o sádico te lo tendría que decir un profesional de la salud mental aunque está claro que es bastante manipulador. En esto no hay tips: tómalo o déjalo. Un cariño enorme y cuidate. Kirón

Cuando el amor duele

Querida Kirón, como siempre escribiendo por algún hijo. Nació en Bogotá el 27 de diciembre de 1984 a las 11.17. Es una gran persona y estaba noviando con una buenísima chica, pero el cometió el error de mensajearse con alguien, a quien jamás vió, ni conoció, ni entiende como se metió en eso, y ella lo descubrió, y no quiere verlo ni escucharlo nunca más.

Está muy enojada y él destruido, y no sabe qué hacer. Ella nació en Buenos Aires

El 27 de mayo de 1988. Quiero escucharte a vos y tu sabiduría besos. Tete

Hola Tete. Primero te voy a hablar como mamá y después como astróloga. Las madres queremos tanto pero tanto a nuestros hijos que solemos disculparles todo -o casi todo-. Tendemos a verlos casi perfectos y ellos, para no decepcionarnos, muestran su mejor faceta y no dan a conocer algunas travesuras pero. el mundo no es así y está perfecto que sea de ese modo. Dudo que alguna vez sepas realmente qué sucedió en la pareja de tu hijo y si la novia se sintió traicionada debe tener razones de peso. Sus vidas íntimas son suyas, de nadie más. Así que escúchalo pero punto. Él es de Capricornio, tiene Luna en Piscis y Ascendente en Piscis. Es realista y muy sensible. Tiende a deprimirse bastante y a enamorarse del amor. Ella es Géminis con Luna en Libra, bastante racional, muy inteligente y sin miedo a los cambios. Tal vez no eran el uno para el otro. La vida es así o -mejor dicho- el amor es así y a veces duele. Él va a estar bien. Un abrazo grande. Kirón

Dar con el verdadero amor

Hola Kirón. Mi nombre es Adriana. Nací él 16/05/1972 a las 10.05 hs. de la mañana.

Tengo dos nenas de 13 y 11 años. Me separé del papá de las nenas en él 2008 y nuca más formé pareja. He conocido pocos hombres y ninguno era el indicado para mí (por ser mujeriegos, mentirosos, egoístas, en fin .). Ya no quiero volver a vivir nada de eso. Soy de las que piensan que mejor sola que mal acompañada. Pero me gustaría encontrar un verdadero compañero ¿Cuándo estarán los planetas a mi favor, para poder dar con un verdadero amor? Desde ya muchas gracias. Te saluda. Adriana

Hola Adriana. Sos de Tauro con Luna en Cáncer y Ascendente en Géminis. Sos en esencia una persona tranquila, cariñosa, algo tradicional, muy femenina. Pero tu destino te pide hacer cambios, salir más, estudiar, viajar, socializar mucho, estar en movimiento. Estás iniciando una etapa perfecta para encontrar pareja. Tenés bastante tiempo, casi tres años, en los que Saturno en tu Casa VII te va a mostrar el camino. Seguramente un vínculo muy fuerte y estable va a surgir en esta etapa. Mucha suerte. Kirón

