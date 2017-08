Gladys González: "El aumento de las tarifas es lo que más me duele"

El precandidata a senadora nacional por Cambiemos afirmó que la suba en los servicios de luz y gas podría haber sido más "gradual"

Gladys González, candidata de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Foto: Facebook

En plena campaña, la precandidata a senadora nacional por el frente Cambiemos, Gladys González , aseguró que el aumento de las tarifas de luz y gas podría haber sido aplicado de forma "más gradual" y advirtió que a los bonaerenses les preocupa la inseguridad. Además, afirmó que la suba del dólar no va a impactar en los precios.

En una entrevista con Radio Mitre, la ex titular de la Acumar consideró que la suba de tarifas fue la medida del gobierno de Mauricio Macri que más le dolió. Consultada sobre cuáles fueron los errores de la gestión de Cambiemos desde que Macri llegó a la Casa Rosada, la postulante respondió: "El tema de las tarifas es lo que me duele, es lo más pesado".

"Hablas con la gente y lo primero que te dice que le preocupa es la inseguridad. Cuando profundizas [el diálogo] con un comerciante, te trae la boleta de la luz y el gas. Eso es lo que más me preocupa", indicó González.

"Podría haber sido más gradual pero no sé cómo se hubiese podido instrumentar de otra manera" , añadió.

González, que acompaña a Esteban Bullrich en la boleta de senadores nacionales de Cambiemos en la provincia, dijo que el aumento de las tarifas fue una decisión que "dolió mucho" en el Gobierno. "La gente también reconoce que las inversiones no se hicieron y que había cortes de luz", apuntó.

Por otra pate, advirtió que la suba del dólar no va a disparar la inflación. "Hablo con el equipo económico y no has dicho que esto no va a impactar en los precios", opinó.

"Veo un BCRA independiente, que tiene reservas, que puede manejar esta situación y no tendría por qué impactar en los precios", indicó.