Sergio Ramos cambió la ¿última? camiseta de Neymar y dejó una frase que molestó en Barcelona

Después del amistoso, el capitán de Real Madrid intercambió la remera con el brasileño

Sergio Ramos habló del futuro de Neymar.

Según diversos medios españoles, Neymar ya le comunicó a sus compañeros más cercanos que dejará Barcelona. Entre lunes y martes, agregan los reportes periodísticos, haría oficial su decisión. Si esto se cumple, el brasileño jugó ayer su último partido con el conjunto culé, que se impuso 3-2 sobre Real Madrid, en un amistoso de pretemporada. Si esto se cumple, Sergio Ramos se quedó ayer con la última camiseta que Neymar utilizó en Barcelona.

"Cambié la camiseta con él y ojalá sea la última de Barcelona" Sergio Ramos Compartilo

Después del partido, Ramos y Neymar -autor de un gol- se saludaron en la mitad de la cancha e intercambiaron sus camisetas. Luego, al ser consultado sobre el futuro dl brasileño, el capitán del Real dejó una frase que no cayó bien en el Mundo Barcelona: "Cambié la camiseta con él y ojalá sea la última de Barcelona".

"Tengo muy buena relación con él. No sabemos. Cambié la camiseta con él y ojalá sea la última de Barcelona, a nosotros nos quitaría un problema. No me ha dicho nada, no voy a contar intimidades y cada uno es libre de elegir su futuro. Creo que es un grandísimo futbolista y una pieza clave para el Barcelona y él decide su futuro. Nos quitaría un problema porque en los partidos claves marca las diferencias", explicó el defensor español.