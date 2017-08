Tano Goya, de hacer una pausa en el golf al triunfo en Suecia y la esperanza de volver al Tour Europeo

El jugador cordobés llevaba una crisis en el juego que lo condujo a hacer una pausa; este domingo ganó en el Challenge de Suecia, correspondiente al segundo circuito de Europa, y sueña con regresar a la máxima gira del Viejo Continente

Estanislao Goya con su premio y el cheque de 32.000 euros. Foto: Challenge European Tour

Es un volver a vivir a nivel deportivo para Estanislao Goya . Una forma de recuperar la esperanza y pensar que el regreso al Tour Europeo, allí donde triunfó en Madeira 2009, no será siempre una meta que se le escapa una y otra vez. Quizás, tantos intentos infructuosos durante los últimos años terminen dando sus frutos, sobre la base de perserverancia y focalización.

El jugador de Alta Gracia, aquel que asomaba como una gran promesa del golf argentino y se fue diluyendo con el transcurso del tiempo, se consagró en el Challenge de Suecia con un total de 272 golpes (-16), tres de ventaja sobre el sueco Mikael Lundberg y el estadounidense Sihwan Kim. El "Tano" dio un gran zarpazo en la última vuelta, con un score de 65 golpes (-7), rendimiento que le permitió saltar desde el sexto puesto que ocupaba al final de la ronda del sábado hasta la cima.

Con 29 años, Goya se coronó en el Challenge Tour Europeo, la segunda división del Viejo Continente. Un circuito discreto, pero que representa la puerta de acceso para el tour principal. "Se siente increíble. No ganaba hace mucho, y ser campeón de nuevo es un sentimiento espectacular. Hace rato que no me sentía tan tranquilo en un campo de golf", mencionó el cordobés, que había tenido un rapto ganador en el Dimension Data 2014, correspondiente al Sunshine Tour de Sudáfrica, pero que la irregularidad lo llevó hasta perder hasta las ganas de jugar al golf.

Respecto de este último punto, Goya admitió: "No estaba en un buen lugar en el golf y tuve que tomarme una pausa en la actividad. Creo que ese parate me permitió darme cuenta que amo a este deporte y realmente me divierto jugándolo. "Mi esposa me ayudó mucho en este proceso porque ella atravesó una experiencia similar. Diría que fue el principal factor para que yo volviera y hoy estuviera acá festejando". El cordobés se refiere a Henni Goya, que formó parte del Ladies European Tour y ahora es presentadora de la cadena Sky Sports.

Con este triunfo, Goya embolsó 32.000 euros y avanzó del 45º al 11º puesto del ranking Road to Oman, que comprende 27 torneos por 21 países. Al cierre de la temporada, los que finalicen en los 15 primeros lugares ganarán la tarjeta del Tour Europeo.

