Mariano Recalde: "Se sobredimensionó a La Cámpora, se generó la imagen de un monstruo"

El precandidato camporista a legislador porteño por Unidad Porteña dijo que "los medios demonizaron" a la agrupación y dijo estar "contento" por la "heterogeneidad" en las listas que armó Cristina

El dirigente de La Cámpora, Mariano Recalde, que busca ser legislador porteño. Foto: Archivo

El ex titular de Aerolíneas Argentinas y actual precandidato a legislador porteño por Unidad Porteña, Mariano Recalde, reflexionó sobre el rol de La Cámpora durante los mandatos kirchneristas y dijo no estar disgustado por la escasa presencia de sus dirigentes en las listas que armó, de cara a las PASO, la ex presidenta Cristina Kirchner.

"La Cámpora es una partecita [del kirchnerismo]", dijo Recalde durante una entrevista con el programa A confesión de parte, que transmite Radio Milenium. "Se sobredimensionó a La Cámpora. Es una agrupación con muchos jóvenes, que dio mucho lugar a muchos pibes y pibas que querían militar, pero se generó una imagen de un monstruo que ocupaba todo el Estado y lejos estaba de eso. Éramos pocos los que teníamos responsabilidades dentro del gobierno. Después el resto eran pibes que estaban en todos lados, en las facultades, en los colegios, los barrios, en donde hubiera participación política".

Recalde salió tercero en las elecciones a jefe de gobierno porteño de 2015 y este año encabeza la nómina de postulantes a diputados porteños. Acompaña en la boleta a Daniel Filmus, un delfín habitual del kirchnerismo en la ciudad.

Ante una pregunta de la conductora del programa, Romina Manguel, Recalde dijo que "no le molesta" que la agrupación que conduce Máximo Kirchner haya tenido pocos lugares. "Al contrario, estoy contento de que hayamos armado, en la Ciudad y en la Provincia, listas con tanta heterogeneidad", sostuvo.

"¿No hubiera sido bueno porque tiene mala prensa?", se le consultó. "No tiene buena prensa. Es lo que decís. Coincido, la prensa ha demonizado a la agrupación y a muchos de sus integrantes", respondió Recalde.

"Todos hacemos autocrítica y nada sale perfecto todo el tiempo. Pensar que alguien no hace autocrítica es subestimarlo", agregó.

Sobre los señalamientos contra Cristina Kirchner, tildada de "autoritaria", Recalde sostuvo: "Seguramente muchos de los que votaron el cambio querían un gobierno con otros modos y esto lejos de mejorar, empeoró".

También se le preguntó por la incidencia de las causas de corrupción en la derrota del kirchnerismo en 2015. "No creo que sea el eje principal. No creo que la gente haya votado en función de eso, más allá de los esfuerzos de los medios de comunicación en instalarlo".

"¿No perdieron por la corrupción?", insistió la periodista. "No se perdió por un tema", contestó.

"¿Fue un tema que colaboró?". "Seguramente podría tener que ver con eso, [con] el discurso sobre la corrupción".

"¿No con la corrupción?", fue otra pregunta. "Yo creo que hubo una instalación mediática de un tema que es endémico de la sociedad. Hay corrupción en los medios, en la medicina, en el comercio, en toda la sociedad. Machacaron y generalizaron de manera injusta sobre un gobierno", respondió.

Y remató: "Sólo se investiga a los de un color, eso es persecución política. Desde el inicio sólo se avanza en las causas con cierto color político. Eso es un país que no busca combatir la corrupción".