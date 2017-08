La Sinfónica Nacional, entre postergaciones, malestares y atrasos

La Orquesta espera definiciones que le permitan retomar la programación prevista

Desde que tiene como escenario principal el auditorio del CCK la Orquesta Sinfónica Nacional logró una mayor exposición. Y ese estímulo vino acompañado de calidad artística, variedad en los programas de sus conciertos y más funciones. Sin embargo, quien accede a la trastienda del principal organismo sinfónico del país encuentra una realidad totalmente distinta a lo que se ve y se escucha sobre el escenario. A tal punto que en las últimas semanas el ruido interno salió al exterior. Primero, con una función en la que los músicos quisieron llamar la atención de la audiencia con un vestuario "de calle" en vez del habitual de los conciertos, y con un comunicado con el que expresaron al público los problemas del organismo. Más tarde circuló una carta abierta del director chileno Francisco Rettig, quien aseguró que debió pagar él mismo el hotel porque nadie se había hecho cargo de la reserva y canceló su participación en los conciertos previstos para el miércoles y anteayer, con obras de Mahler y Mozart. "Por años he sido considerado un amigo de la Orquesta y, como tal, es que en algún momento alguien tiene que decir basta con las irregularidades a las que se ve sometida."

Estos fueron los dos detonantes de un efecto dominó que continuó con una carta de Martha Argerich en solidaridad con la orquesta, otra del director argentino radicado en Alemania Mariano Chiacchiarini, quien tenía conciertos con la Sinfónica que fueron cancelados y una serie de reprogramaciones que todavía no tiene demasiada explicación oficial. Tampoco hubo comunicaciones oficiales sobre las cancelaciones.

Con la partida de Rettig, se levantaron las dos funciones que iba a dirigir. Pero tampoco se realizarán la gira por Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero (en el Ministerio de Cultura explicaron que fue por "falta de garantías técnicas"); las actuaciones en China y Corea, en septiembre, dirigidas por Mariano Chiachiarini, ni los conciertos en el CCK previstos para el 4 y el 11 de agosto, agregados para cubrir el bache sin funciones que dejan estas giras que no se realizarán.

En el CCK las funciones para la sinfónica siguen reservadas, pero todavía no fueron confirmadas por las autoridades del organismo. Lo que se sabe intramuros en el Ministerio de Cultura es que no habría conciertos durante todo agosto (es decir, tampoco el concierto titulado La ballena y el mar, del 18, con obras de Britten, Debussy y Taverner, con dirección de Emmanuel Siffert). Claro que esto podrá cambiar en la reunión prevista para de mañana en la que se intentará seguir resolviendo problemas. Y no son pocos.

De los 105 músicos que integran el orgánico de la orquesta, 18 son contratados (el 17 por ciento) y llevan más de siete meses sin cobrar. Lo mismo sucede con los directores invitados. A Rettig le deben, desde 2015 (incluso de la gestión anterior de gobierno) tres conciertos. Según datos que aportan los músicos de la orquesta serían, por actuaciones en 2016, 5 directores y 8 solistas los que no cobraron, y en lo que va de 2017, 15 directores y 12 solistas.

A esto hay que sumarle el pedido de concurso para cubrir vacantes que se reiteró a principios de año pero todavía no se hizo efectivo. La gestión administrativa de la orquesta es sumamente compleja. Los músicos tienen un escalafón especial que si se cambiara por el que tiene el resto de los empleados del Estado provocaría más complicaciones. Mientras tanto, el concurso para nuevos músicos sigue en el Ministerio de Modernización.

Hay más. Uno de los temas ríspidos es el de los derechos de emisión televisiva, porque los conciertos se graban y se transmiten; otro, el salario de los músicos, que está muy por debajo de lo que pagan otras orquestas. Según datos del Ministerio de Cultura los sueldos por el convenio de trabajo que los agrupa oscilan entre 19.500 y 28.500 pesos, más adicionales como antigüedad, formación y plus por instrumento. Y la exigencia es de tres horas y media por día de lunes a viernes para ensayo, excepto los días en que hay conciertos. Hay que tener en cuenta que además cada músico debe estudiar las obras antes de ensayarlas.

"Hemos escuchado demasiadas promesas que no se cumplen -dice Helios Garcias, músico y delegado de la orquesta-. Ahora levantan la programación porque no quieren que manifestemos nuestra protesta. Nadie está haciendo política. Somos la orquesta del Poder Ejecutivo. Queremos lo mejor para la difusión de la música. Más allá de la buena voluntad, se necesita gente idónea para resolver los temas. No toman lo viejo pero tampoco hay una reforma administrativa, que lleva tiempo y no es de un día para el otro", afirma.

En diálogo con LA NACION, el Ministro de Cultura, Pablo Avelluto, habló de todos estos temas. "La estructura de la orquesta es muy compleja, pero desde que llegamos al ministerio estamos corriendo para poner al día todo lo atrasado. Queremos que la sinfónica tenga músicos de planta: el concurso para cubrir cargos está en el Ministerio de Modernización. Existe un reclamo por deudas a contratados. Esto es así. También nos gustaría que los músicos ganen más. No hay ánimo de perjudicarla, ni de vaciarla ni que deje de tocar. Estamos orgullosos de nuestra orquesta sinfónica", dijo.

En medio del conflicto, de los atrasos, de la complejidad administrativa que no permite resolver problemas en tiempo y forma, se cuela la suspicacia. Cuando los músicos leyeron un comunicado para informar sobre la situación, cerraron con esta frase: "La Orquesta Sinfónica Nacional agradece al Sistema Federal de Medios y al ministro Lombardi, quien junto con el director del CCK, Gustavo Mossi, nos abren las puertas de esta maravillosa sala que hacemos nuestra cada semana". Si bien era una formalidad para dejar claro que el problema no es con el CCK, fue una manera de poner a buenos de un lado y malos del otro. Y eso alimenta la supuesta rivalidad entre Lombardi y Avelluto. Rivalidad que Pablo Avelluto desestimó de manera tajante. "Es un mito. Somos amigos. No hay ambición de uno sobre el terreno del otro".

Mientras tanto, la orquesta sigue en compás de espera. El público en tanto deseando que se mantenga la programación prevista, en la que hay interesantes repertorios y las visitas de señores músicos, como el violinista Schlomo Mintz.