Las 5 definiciones de Tinelli: la relación con Messi, su futuro en la selección, el gesto de Tapia, su salud y la admiración por Ginóbili

Además de confirmar que volverá a San Lorenzo, el conductor televisivo se abrió a charlar de distintos temas

Foto: Prensa Ideas del sur

En una extensa entrevista con LA NACION que se publicó ayer, Marcelo Tinelli confirmó su regreso al fútbol ya que volverá a ocupar la vicepresidencia de San Lorenzo, pero también se abrió a charlar de otros temas. Su relación con Lionel Messi, el gesto que tuvo Claudio "Chiqui" Tapia mientras estuvo con problemas, su futuro en la selección, su salud y la admiración por Manu Ginóbili fueron algunos de los puntos que el conductor televisivo opinó.

Messi. Foto: Archivo

La relación con Lionel Messi. "Sigue siendo muy cercana, hablo bastante con él. Me encantó estar en su casamiento porque es una persona a la que quiero mucho; no es mi íntimo amigo, pero lo quiero como a un amigo. También a su familia: a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Me encanta todo lo que vive él y compartimos un sueño que es ganar la Copa del Mundo de Rusia 2018. Seguramente muchos de los chicos tienen ganas para que vuelva y esté. pero veremos cómo se van dando las cosas. Pero hoy a Leo lo veo muy enchufado con la selección y me pone muy contento porque eso nos hace bien a todos".

Su futuro en la selección. "Hoy es no, pero no sé el día de mañana. A mí me da enorme placer y me pone muy feliz como ser humano que se haya valorado el trabajo que uno ha podido realizar en un tiempo tan corto. Y más por referentes tan importantes. Entonces, cuando a uno le valoran las cosas que ha hecho, me hacen muy bien. Cuando hay charlas con personas tan importantes para el fútbol y desean tanto que todos podamos volver a juntarnos detrás de un objetivo no puedo decir un "no" tajante. Lo que hoy tengo que decir es que no porque de a poco estoy tratando de estar mejor y cuidándome, pero no lo puedo descartar definitivamente".

Tinelli y Tapia. Foto: Archivo

El gesto de Chiqui Tapia. En el momento que tuve un problema de salud Tapia fue el primero que estuvo casi siempre al lado mío, apoyándome y entendiéndome en todo lo que me pasaba. Así que como ser humano lo respeto mucho y le agradezco el apoyo que me dio.

Los problemas de salud. "De salud estoy muy bien después de ese momento de estrés traumático, ataque de pánico que no quedó muy claro a nivel clínico. Lo que sí quedó claro fue el estrés y que tenía que aflojar en algunas cosas. Creo que fue una alerta en mi físico que me dijo: 'Pará flaco que en algo tenés que aflojar' y es lo que hice".

Tinelli y Manu. Foto: Archivo

Su admiración por Ginóbili. Es un todoterreno. No sólo un jugador dentro de la cancha, sino también un ejemplo para los chicos y todo el deporte. Un deportista que es emblemático y que te genera orgullo y admiración. Es una persona muy simple, con una gran humildad y generosidad. Es un placer tener en la Argentina, dentro y fuera de la cancha, a una persona como Ginóbili. No dicho por mí, sino por todos. Realiza un montón de cosas que lo hacen aún más grande; no es sólo un jugador dentro de una cancha.

