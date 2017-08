Mauricio Macri recorrerá una provincia por día hasta la veda electoral

Santa Fe será la primera provincia a las que llegue el Presidente,

En la recta final de la campaña para las PASO, el presidente Mauricio Macri comenzará el lunes por la tarde diez días de recorridas por distintas provincias, con un objetivo entre ceja y ceja: aumentar las chances del Frente Cambiemos en distintos distritos del país.

Santa Fe será la primera provincia a la que llegue el Presidente, que tiene previsto partir de la Casa Rosada a las 15. Hará actos y recorridas de campaña junto a los candidatos de Cambiemos en esa provincia, dónde gobierna el socialismo desde 2007. Albor Cantard (UCR), Luciano Laspina (Pro) y Lucila Lehman (CC-ARI) encabezan la lista de Cambiemos a diputados nacionales, un acuerdo de la Casa Rosada con parte de la UCR santafecina, que responde al titular del Comité Nacional, José Corral. Otros dirigentes radicales se quedaron en el gobierno del socialista Miguel Lifschitz y su Frente Progresista, cuya cabeza de lista será el también radical ministro de Producción, Luis Contigiani.

El martes, Macri llegará a Corrientes, cuyo gobernador- el radical Ricardo Colombi-acaba de designar al diputado nacional Eduardo Valdés como su candidato a sucesor en las elecciones provinciales previstas para octubre. Allí, la pelea en las PASO y las legislativas será también contra el PJ, que encabeza el senador Carlos "Camau" Espínola. Y el miércoles Macri visitará Jujuy, dónde el gobernador radical Gerardo Morales intentará extender con un triunfo en las legislativas su poder en la provincia.

Macri se puso la campaña al hombro. Foto: DyN

Desde Presidencia aseguraron a La Nacion que Macri recorrerá "una provincia por día" de aquí al inicio de la veda electoral, el viernes 11 de agosto. Y que la mecánica será la misma en todos los casos: un encuentro con autoridades locales (gobernadores, intendentes); un "mano a mano" con habitantes de la provincia a través de timbreos; y un acto con escenario circular, denominado "360", con una estética cuidada que ya dio resultados en las presidenciales de 2015.

En la Casa Rosada aclaran que todas las recorridas serán "por la tarde", y que por las mañana Macri se abocará a la gestión y a sus obsesiones: que la economía despegue, que las obras se concreten, que la inflación no se dispare. La semana pasada, el propio jefe de gabinete Marcos Peña le prometió en una reunión con los ministros que no habrá "distracciones" en los funcionarios que no serán candidatos.

Las actividades "in situ" del Presidente se complementarán con entrevistas a medios del Interior y notas de opinión en diarios de gran tirada de todas las provincias. ¿Habrá un endurecimiento de su discurso en la provincia de Buenos Aires, con Cristina Kirchner y Sergio Massa como rivales ? "Es probable que en la provincia sí", aseguró un funcionario, aunque seguirá en pie el mismo discurso, que apuntará a "ofrecer esperanza y profundizar el cambio".

Además de la provincia, Córdoba y Santa Fe, prioridades por su caudal electoral, el Gobierno apunta a las elecciones en provincias dónde aspira ubicar gobernadores en 2019, todas gobernadas hoy por peronistas: La Rioja, San Luis, Tucumán y Formosa. Con todos ellos, los vínculos hoy son tirantes. "Los gobernadores con los que mejor nos llevamos son los que se sienten menos amenazados", afirmaron a La Nacion cerca del jefe de gabinete.