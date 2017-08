De los lectores: cartas & e-mails

Sabor amargo

La jornada del miércoles pasado, en la que se rechazó en el Congreso la expulsión de De Vido, nos dejó a muchos un sabor amargo. No queda más que lamentar la falta de conciencia cívica que hemos adquirido y que no es fácil de recuperar. A los que votaron a favor de la impunidad... ¡qué pena! Que Dios y la patria se los demanden.

Luego de ver el debate del Congreso y el resultado de la votación, me pregunto y les pregunto a los que votaron en contra de la exclusión de De Vido si al llegar a sus casas pudieron mirar a los ojos, sin bajar la cabeza de vergüenza, a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a sus padres, a sus madres.

Con vergüenza la sociedad argentina observó por televisión una votación escandalosa en la Cámara de Diputados, cuyo resultado protegió a De Vido, poniendo a resguardo sus fueros. Esto pone en evidencia un hecho notorio y de larga data en la tarea legislativa, que desnuda una cruda realidad: los diputados de la Nación no representan en realidad los intereses de la ciudadanía, sino el de los partidos políticos. Sí, vergüenza, eso es lo que sentimos después de escuchar los "alegatos" de los diputados de la bancada del Frente para la Victoria -temerosos de que pudiera pasarles lo mismo- plagados de irritantes chicanas interpretativas del artículo 66 de la Constitución para defender la inmunidad de uno de sus compañeros de bancada, que tiene más de 130 causas judiciales en su contra por gravísimos delitos de corrupción. El artículo 66 -norma que tutela el caso- dispone que la Cámara podrá remover a cualquiera de sus miembros por "inhabilidad moral" sobreviniente a su incorporación. Pues bien, los hechos por los que es juzgado De Vido en la Justicia -aun cuando sean anteriores a su asunción- tienen en varias causas autos de procesamiento firme "posteriores" a la toma de posesión del cargo. Es decir, que prima facie, el diputado De Vido estaría incurso en la comisión de los delitos investigados. Frente a esta situación "sobreviniente" a su asunción, no cabe sino decretar la "inhabilidad moral" del diputado, aclarando que la sanción prevista no cuestiona sus dichos en su condición de diputado, sino los hechos gravísimos por los que es procesado, que no consienten de ningún modo su continuidad como legislador.

Soy profesor músico recientemente jubilado de la Orquesta Sinfónica Nacional, luego de 46 años de permanencia ininterrumpida. Desde la tranquilidad de mi retiro no puedo menos que expresar mi preocupación por las condiciones en la que se encuentra la que debería ser la primera orquesta del país. Al incumplimiento de pago de contratos a instrumentistas y directores (algunos de ellos, extranjeros) se suman ahora las recurrentes cancelaciones de conciertos programados en tiempo y forma por el Ministerio de Cultura de la Nación. En 2018, la Orquesta cumplirá 70 años. ¿Habrá orquesta para celebrarlo?

Soy asidua concurrente al parque Rivadavia, en Caballito, al cual concurro con mi perro por la noche. Desde hace aproximadamente un año o más no se ven policías ni seguridad en el parque. Antes, una chicharra anunciaba el cierre del perímetro, lo que nos permitía retirarnos sin dificultades. Luego, a la par que la policía, desapareció también la chicharra. Actualmente, un joven se encarga de cerrar el parque, nunca a la misma hora, y no avisa a quienes estamos paseando. En una oportunidad quedé encerrada con mi perro. Tuve la suerte de que se encontraba una conocida que me ayudó a salir a través de una reja. Pero no es la manera. Le propongo al jefe de gobierno porteño que deje de gastar recursos públicos en campañas electorales en las cuales no participa y se aboque a solucionar los problemas de la ciudad, entre ellos, la seguridad en parques y plazas. Pago demasiados impuestos como para terminar atrapada en un parque.

El proyecto de ley de Rodríguez Larreta, que interviene en las locaciones de viviendas, atrasa. Es insólito que no se conozca la historia y se haga una propuesta demagógica y electoralista. Porque en los años 50 se congelaron los alquileres. Pero era otra la situación: había "inquilinatos", pocos propietarios tenían inmuebles con muchas viviendas individuales. Eso ya no existe. Una vez que se liberaron los contratos, fueron pequeños inversores quienes con el tiempo volcaron sus ahorros a los inmuebles para alquilar. Por lo general, en unidades de uno, dos y tres ambientes. Quienes tenemos experiencia -en mi caso 50 años- sabemos que toda intervención del Estado en la contratación de inmuebles perjudicará a los dueños, pero sobre todo a los locatarios, se retirarán las unidades de la oferta y los pocos que se ofrezcan serán a valores muy elevados. Existen hoy muchos ahorristas que quisieran invertir en inmuebles. Entonces, se deben eliminar impuestos para que se invierta en viviendas y se alquilen. Los argentinos queremos hacer ambas cosas en forma segura.

Fui al hospital Piñero para aplicarme la vacuna contra la neumonía. No sólo me atendieron rápida y gratuitamente, sino que también me aplicaron la de la hepatitis B y, con mucha amabilidad, me explicaron el cronograma de vacunación. Fui allí porque mi prepaga, a pesar de su alta cuota mensual, no cubre el 100% de esa vacuna, que cuesta 1065 pesos. ¿Por qué el Estado no la obliga a hacerse cargo si esa aplicación integra el plan oficial de vacunación para los mayores de 65 años?

