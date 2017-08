Dura condena en la región, EE.UU. y Europa a la Asamblea Constituyente impulsada por Nicolás Maduro en Venezuela

Brasil, Estados Unidos, Canadá, España y otros países califican la medida como "ilegítima"

Venezolanos en la avenida Paulista, San Pablo, Brasil, protestando contra la iniciativa de Nicolás Maduro. Foto: AFP

Con Brasil y Estados Unidos a la cabeza, una decena de países se manifestaron en contra de la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una jornada que dejó un saldo de catorce muertos.

Los gobiernos de la Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, México, Panamá y Perú, emitieron comunicados en los que reconocen como "ilegítima" la votación e instan al gobierno de Maduro a "cumplir con sus obligaciones internacionales" para respetar el sufragio universal y el principio de la soberanía popular.

Asimismo, manifiestan su preocupación por la escalada de la violencia que deja un saldo global de 125 muertos según el cómputo oficial en el contexto de las protestas callejeras, que se realizan casi a diario desde inicios de abril.

"El gobierno argentino lamenta que el gobierno venezolano, desoyendo los llamados de la comunidad internacional, incluyendo el de los países del Mercosur, haya proseguido con la elección a una asamblea constituyente que no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución de ese país", expresó un comunicado de la cancillería argentina.

¡Libertad! pregona un cartel en medio de una protesta de venezolanos contra la Constituyente en Bogotá, Colombia. Foto: AFP

Brasil, en tanto, sentenció fuertemente "la iniciativa del gobierno de Nicolás Maduro" ya que, dice, "viola el derecho al sufragio universal, no respeta el principio de la soberanía popular y confirma la ruptura del orden constitucional en Venezuela".

Nota do governo brasileiro sobre a convocação de assembleia constituinte na Venezuela https://t.co/wwwcCpA7Kopic.twitter.com/bGQ758XjEw&- Itamaraty Brasil???? (@ItamaratyGovBr) July 30, 2017

"La Asamblea resultante de la votación de hoy no representa la voluntad mayoritaria de los venezolanos, no tiene atribuidas conforme a la Constitución facultades legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional y no es la solución a los graves problemas de confrontación política y crisis humanitaria que asolan al país", expresa una parte del comunicado emitido por el ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español.

España no reconocerá #AsambleaConstituyente elegida hoy en #Venezuela. Conoce las razones en nuestro comunicado https://t.co/wvTgMx6Mqc&- Exteriores (@MAECgob) July 31, 2017

Estados Unidos Unidos se sumó al rechazo de la Constituyente a través de Nikki Haley, la embajadora de ese país norteamericano ante las Naciones Unidas, quien tuiteó: "La falsa elección de Maduro es otro paso hacia la dictadura. No aceptaremos un gobierno ilegal. El pueblo venezolano y la democracia prevalecerán".