Juan Martín del Potro busca la recuperación en un tramo especial de la temporada

El tandilense jugará esta semana en Washington, donde fue campeón tres veces, en el comienzo de la gira norteamericana

Del Potro, de regreso en la capital de los Estados Unidos. Foto: AP

A esta altura, el presente de Juan Martín del Potro puede ofrecer dos lecturas. Por un lado, el tandilense ocupa el puesto 31° del ranking. Pero asoma bastante más lejos (54°) en el Race, la clasificación que toma los resultados desde el 1° de enero pasado y de la que salen los clasificados para el Masters de fin de año. Claramente, los números de 2016 son los que sostienen a Del Potro en el ranking, pero hasta aquí, los resultados distan de ser los mismos del año pasado.

Luego de despedirse muy temprano de Wimbledon, con una discreta caída en segunda rueda frente al letón Ernests Gulbis, Del Potro acumula un registro de 14 triunfos y 8 derrotas en lo que va de 2017, en una temporada que, como en 2016, empezó en Delray Beach. Aquel torneo, en el cemento norteamericano, lo vio llegar hasta las semifinales. Después, solamente en el Masters 1000 de Roma consiguió llegar lejos (a cuartos de final).

El tandilense ya está instalado en Washington, donde esta semana jugará el Citi Open. Allí partirá como decimotercer favorito y debutará directamente en la segunda rueda, ante el ganador del cruce entre el eslovaco Lukas Lacko y el norteamericano Alexios Halebian; en el horizonte de los octavos de final asoma un duelo más complejo ante el japonés Kei Nishikori, segundo preclasificado. Aquí también estará Guido Pella , que en primera rueda hoy jugará contra el indio Ramkumar Ramanathan.

La elección de Washington no es casualidad: es un torneo especial para el argentino, que se consagró tres veces campeón allí, en 2008, 2009 y 2013. Su única derrota allí fue hace diez años, cuando aún daba sus primeros pasos en el tour, contra Wayne Odesnik.

A continuación, Del Potro tiene previsto jugar los Masters 1000 de Canadá -este año se realizará en Montreal- y Cincinnati, antes del US Open. En Flushing Meadows deberá revalidar 360 puntos por haber llegado el año pasado a los cuartos de final, por lo que estos cuatro torneos asoman como una nueva oportunidad para recuperar posiciones.

También se verá cómo está el físico de Del Potro. En los últimos tiempos, el problema no fue la muñeca izquierda que tantas veces lo tuvo a maltraer, sino una dolencia en la ingle, que incluso lo obligó a desistir de jugar en Queens, sobre pasto. "He hecho un gran esfuerzo por volver a jugar y cuando uno es cauto trata de armar programaciones para ir siempre de menor a mayor. Hoy tengo un ranking que hace un año no tenía. El nivel del juego está mejorando, quizás no como la gente espera. Pero mi revés está mejor que hace un año. Prácticamente de la muñeca ya no hablo y esas son cosas muy buenas para mi futuro", dijo el tandilense en su despedida en el All England. Allí también contó que tenía apalabrado un entrenador, luego de lo cual surgieron varios nombres, aunque ninguno fue confirmado en forma oficial. Y posiblemente en suelo estadounidense se sabrá si tomará parte en el equipo argentino que intentará mantener a la Argentina en el Grupo Mundial de la Copa Davis, en Kazajistán. Por el momento, Del Potro tiene otros objetivos en mente.