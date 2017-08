Tuntén y Macri

El lunes pasado apareció aquí la historia de María Gabriela Calderón de la Barca de Zimmermann, Tuntén, que tiene 105 años, 11 hijos, 55 nietos y 96 bisnietos. Lo que tiene sobre todo es ganas de vivir: camina, lee el diario, escribe poemas y hace yoga. Contamos también que tiempo atrás dijo que no quería morirse sin hablar con Macri, "para darle unos consejos". El miércoles sonó el teléfono de su casa. "Hola, buen día, ¿está Tuntén?" Era el Presidente. Ella lo atendió con total naturalidad, como si hablara con uno de sus hijos. Conversaron unos minutos, en los que Macri quiso saber, entre otras cosas, cómo había hecho para formar esa gran familia. "No sé cómo hicimos: ¡vinieron solos!", dijo, sonriente y quitándose méritos. Tuntén le comentó que esperaba que se cumplieran sus sueños de impulsar un gran cambio en el país, una misión, admitió, muy difícil: "Los argentinos a veces somos tan ignorantes?". Seguramente no sabía que está circulando por las redes un videíto en el que la palabra "argentinos" se descompone para formar, con las mismas letras, la palabra "ignorantes".

Finalmente no le dio consejos, pero, tuteándolo, lo reconfortó en la despedida: "Rezo por vos todos los días".