Los perros y gatos que vencieron a Perla Negra

En el país obsesionado por la grieta hay un enfrentamiento mucho menos dañino que la política, aunque igual de apasionado: ser pro o antimascota. División muy diferente de la de peronistas y antiperonistas, que al fin y al cabo se alternan en victorias y derrotas. Aquí no, en este caso no hay nada que hacer: las mascotas ya ganaron.

Es cierto que fracasó la propuesta para que perros, gatos y otros animales de compañía sean autorizados a permanecer en el interior de los locales gastronómicos, pero la usina de consulta popular del gobierno de la ciudad (BA elige) no descansa, y es capaz de generar situaciones para el asombro, como la reciente propuesta de un dispensador automático de alimento para perros y gatos en situación de calle. No fue una idea del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, sino la iniciativa de un vecino... y de muchos más: ocuparse de alimentar a los perros y gatos sin hogar fue la tercera idea con más respaldo entre decenas y decenas de propuestas de todo tipo. Recibió, incluso, más apoyo que la necesidad de que toda la red de subtes tenga aire acondicionado en los vagones.

Que el dispensador surgiera como propuesta tan fuerte en la misma semana en la que se discutía si las personas que duermen en la calle son 1000 o 4000 podía convertir el debate en una ancha autopista hacia la demagogia. ¿Son tantos los porteños a los que las mascotas les importan más que un ser humano? Seguro que unos cuantos hay, pero son una clarísima minoría, y lo importante es tener en claro que cualquiera podía subir su propuesta a BA elige. No era una muestra representativa ni nada que se le pareciera, más allá de que sorprendió el respaldo a la idea. Consuelo: viendo el tenor de otras propuestas, todo estuvo más cerca de un divertimento que de otra cosa. Tiene probablemente mucha más entidad el haber definido que la mejor milanesa de la ciudad se sirve en un restaurante de Villa del Parque.

Así y todo, hay que volver al inicio: las mascotas están ganando. Buenos Aires es reflejo de todos los tics de una gran ciudad a escala planetaria, se compara con Nueva York, París o Londres. Por eso, las mascotas ya tienen psicólogo o su propio airbnb. Por eso, los paseadores no dan abasto para tantas correas (y tampoco para contar los billetes). Por eso asombra Perla Negra, un pequeño local que es objeto desde hace tiempo de una metamorfosis que espolea la nostalgia y abre preguntas sobre el futuro.

Polvoriento, recargado y con aroma a galpón, Perla Negra está técnicamente en Chacarita, aunque influida por los aires de Palermo y Colegiales. La esquina triangular que generan Dorrego y Bonpland detiene el tiempo, basta con ver a Omar Brito, el dueño del pequeñísimo local: barba larguísima, cuerpo enjuto, ropas gastadas y edad difícil de calcular. ¿En los 50? ¿Más de 60? No importa la edad de Brito, importa todo lo que lo rodea. Radios antiguas, discos de vinilo, gramófonos, reproductores Winco... Del cariñoso y meticuloso reciclaje de esos objetos vivió por años. "La época de gloria fue entre 2007 y 2013. Había mucho por vender y muchos compradores. Hoy queda cada vez menos...", explica mientras encadena tres negativas consecutivas. ¿Está a la venta ese RCA Víctor? "No, mientras tenga para comer no lo voy a vender". ¿Y esa radiola, precursora de la radio? "No". ¿Y el gramófono? "No", insiste, lo que no le impide estimular casi malvadamente el deseo: "En ningún lugar se escucha a Gardel como en los gramófonos".

Si es tanto lo que no está dispuesto a vender y tan poco lo que hay disponible, ¿de qué piensa vivir el dueño de Perla Negra? De los perros, los gatos, los pájaros y los conejos. En el local hay cientos de kilos de alimento para mascotas. Bolsas grandes y brillantes que no necesitan cariño, sólo ser despachadas. ¿Es negocio? "No te das una idea, cada vez más."