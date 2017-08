Esteban Bullrich y un conmovedor relato sobre la enfermedad de su hija mayor

El precandidato a senador por Cambiemos relató la dolorosa historia que sufrió Luz cuando fue diagnosticada de cáncer a los 7 años y, luego, por un tumor a los 13

El precandidato a senador nacional por Cambiemos , Esteban Bullrich , estuvo en el programa Debo Decir, que se transmite por América, y habló del duro momento que le tocó vivir cuando su hija mayor, Luz, hoy de 15 años, fue diagnosticada de cáncer a los 7. El conductor del ciclo, Luis Novaresio , comenzó la charla cuando le consultó qué le había pasado por la cabeza cuando se enteró que su hija corría riesgo de vida.

"Por el corazón pasaron más cosas", respondió él. Y agregó: "Se te achica el corazón, se te estruja el corazón. La cabeza funciona mal...". Entre otros detalles, contó que con lo poco que sabe de francés se ponía a leer en Internet páginas en ese idioma para tratar de encontrarle una cura a la enfermedad de su hija, "un cáncer sólido ovario" del que, según contó, solo se dan tres casos al año. Bullrich contó la historia haciendo especial hincapié en su fe en Dios.

Esteban Bullrich y la historia de su hija

cerrar

"El milagro" vino después. "En 2013 le vuelve un tumor en el hígado.", agregó, mientras se mostraba visiblemente conmovido por su relato. "María Eugenia (por su mujer) dice: 'La vamos a operar el día 13 de marzo que es San José. el 10 lo eligen a (el Papa) Francisco...Con el padre Jorge (Bergoglio) yo me confesaba cuando estaba en la ciudad de Ministro (...) y sabía un poco la historia; y le mandé una carta a través de un amigo en común, Guillermo Marcó, que fue a Roma, y le pedí que rezara. Me dijo 'estoy rezando'. El día 13 le sacan medio hígado, el hígado se regenera..., le sacan medio hígado con el tumor adentro y cuando lo ve el patólogo dice 'es un tumor maligno' y ahí le hacen un corte de congelamiento para ver las células malignas que tiene para identificarlas. Cuando hace el corte le da negativo y dice 'No puede ser'. Entonces hace tres cortes, lo que es inusual, y nos dijo 'visualmente es un tumor maligno pero los cortes me dan positivo, lo tengo que mandar a analizar'. Estuvieron 24 días analizándolo. Imaginate nosotros, ¿no?...", contó.

Cuando los resultados dieron bien, explicó que decidieron viajar junto a su mujer y sus tres hijos mayores a Roma, para ver a Francisco a modo de festejo. De esa charla que tuvieron con el Papa durante 20 minutos dijo no poder recordar nada, por la emoción del momento. "Estaba con toda la descarga de ese corazón estrujado de verla a Luz ahí.. fue.". Bullrich se emocionó sobre el final de la oración.

Luego, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal , que también se encontraba en el programa, relató que mientras eso pasaba Bullrich era ministro de Educación de la Ciudad y que "iba del trabajo al sanatorio todos los días". "Nunca dejó de cumplir con su trabajo e iba de noche a quedarse con la hija. El día que nos enteramos que Luz estaba bien fue un festejo en el gabinete... estábamos todos tan felices", relató.