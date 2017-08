Entró y salió por la puerta de atrás: Cristiano Ronaldo declaró ante la justicia española por la causa de evasión millonaria

El crack portugués de Real Madrid es sospechado de evadir casi 15 millones de dólares en impuestos de manera "voluntaria" y "consciente"

Declaro Ronaldo sin conferencia de prensa. Foto: AFP

Cristiano dará una conferencia de prensa luego de su testimonio ante la justicia española. Foto: AFP

MADRID (AFP).- La estrella del Real MadridCristiano Ronaldo compareció este lunes ante un tribunal cerca de Madrid por un presunto fraude multimillonario, parte de una ofensiva de la justicia española contra las irregularidades fiscales en el fútbol. Su rival en el Barcelona, Lionel Messi, fue declarado culpable del mismo delito el año pasado.

Cuatro veces Balón de Oro, el delantero portugués llegó al tribunal de Pozuelo de Alarcón, un adinerado municipio vecino de la capital española donde reside, para declarar a puertas cerradas desde las 8.30 de la Argentina. Entró por el estacionamiento, evadiendo a la gran cantidad de periodistas apostados ante la entrada.

El jugador de 32 años debía ser notificado de que es investigado por un supuesto fraude fiscal de 14,7 millones de euros, relacionado con sus derechos de imagen.

La cita con la justicia lo llevó a perderse el "clásico" amistoso en Miami, que anteayer Barcelona le ganó 3-2 a Real Madrid.

Considerado por la revista Forbes como el deportista mejor pago del mundo, Ronaldo es el último de una larga lista de futbolistas que comparecen ante la justicia.

Además de Messi, en 2016 fueron condenadas otras dos estrellas del conjunto azulgrana: Neymar y Javier Mascherano.

Cristiano dará una conferencia de prensa luego de su testimonio ante la justicia española. Foto: AFP

La ofensiva del fisco español fue también contra futbolistas o entrenadores que pasaron por el Real Madrid: Ronaldo, Ángel di María, José Mourinho, Fabio Coentrao. Sin olvidar al agente de todos estos, el portugués Jorge Mendes, inculpado a fines de junio por un juez del tribunal de Pozuelo precisamente.

Específicamente contra Ronaldo, la fiscalía considera que utilizó entre 2011 y 2014 una estructura de sociedades radicadas en Irlanda y en las Islas Vírgenes Británicas, "para ocultar las rentas generadas en España por lo derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento 'voluntario' y 'consciente' de sus obligaciones fiscales en España".

Declaró tardíamente en 2014, pese a que residía en España desde 2009, unos 11,5 millones de euros de ingresos para el período comprendido entre 2011 y 2014, cuando en realidad habrían sido de unos 43 millones.

A ello se añaden, según la fiscalía, otros 28,4 millones de euros disimulados a la administración fiscal, correspondientes a los derechos de imagen del período 2015-2020.

En total, Ronaldo habría dejado de pagar 14,7 millones de euros.

"Conciencia tranquila"

El número 7 del Real Madrid, ganador en la temporada pasada de la Liga española y la Liga de Campeones, aseguró que su "conciencia está tranquila". "Irá a declarar con normalidad", le dijo a AFP un portavoz de su defensa, sin entrar en detalles.

Por su parte, la empresa de su agente, Gestifute, defendió su inocencia, desmintiendo que hubiera ningún montaje fiscal o disimulación de ingresos por parte del jugador.

Los titulares sobre su presunto fraude no le gustaron al portugués, quien en varias ocasiones manifestó su hartazgo más o menos abiertamente. Tanto es así que se llegó a especular con su partida del Real Madrid, al que llegó en 2009 y del que es el mayor goleador de la historia.

Luego de semanas de especulaciones, Ronaldo pareció confirmar la semana pasada que se quedaba en el conjunto blanco, al declarar al diario Marca que le gustaría seguir consiguiendo trofeos para el Real Madrid.

Si llegara a ser condenado, "CR7" se expone a una multa de un mínimo de 28 millones de euros, según el sindicato de técnicos del ministerio español de Hacienda, Gestha.

Dicho monto equivale al tercio de lo que ganó el año pasado, unos 93 millones de dólares (80 millones de euros), según la revista Forbes.

El comunicado del jugador

"La Hacienda española conoce en detalle todos mis ingresos porque se los hemos entregado; jamás he ocultado nada, ni he tenido intención de evadir impuestos", manifestó el crack del Real Madrid en un comunicado distribuido a la prensa.

"Siempre hago mis declaraciones de impuestos de manera voluntaria, porque pienso que todos tenemos que declarar y pagar impuestos de acuerdo a nuestros ingresos. Quienes me conocen, saben lo que les pido a mis asesores: que lo tengan todo al día y correctamente pagado, porque no quiero problemas", siguió defendiéndose el portugués.

"Si no me llamara Cristiano Ronaldo no estaría aquí", fue la única frase que trascendió de su hora y media de declaración ante la jueza, según publica el medio local "El Español".