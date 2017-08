Andy Freire: "Voy a asumir la banca, salvo que saquemos menos del 2 por ciento de los votos"

El primer candidato a legislador porteño del frente oficialista Vamos Juntos rechaza que su postulación sea testimonial y analiza la gestión de Larreta en la ciudad

Andy Freire, candidato a legislador porte?o de Vamos Juntos. Foto: Diego Spivacow / AFV

Varios empresarios decidieron abandonar el ámbito privado para convertirse en funcionarios con la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Andrés Freire, economista y emprendedor -uno de los creadores de Officenet, Restorando o Quasar Ventures-, integra el grupo de "tecnócratas" que accedieron a cargos públicos de la mano del Pro. Freire dio el salto a la arena política en diciembre de 2015, cuando asumió como ministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad. Apenas 18 meses después, el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta , lo eligió para encabezar la lista de legisladores porteños de Vamos Juntos.

A diferencia de los ministros nacionales que dejaron sus cargos para competir en las legislativas, Freire aún no renunció a su cartera. Para afrontar su primera experiencia como candidato, el funcionario optó por tomarse licencia en los períodos en que transcurra la campaña formal para las PASO y las generales de octubre. En una entrevista con LA NACION, "Andy" asegura que priorizó "el equipo" a la hora de aceptar el desafío electoral y rechaza que su candidatura sea testimonial.

-¿Prefería quedarse en el Ministerio y no ser candidato?

-Me encanta gestionar. Y eso se puede hacer en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo. Lo que hago es priorizar lo que el equipo necesita.

-¿Tiene pensado asumir su banca?

-Por supuesto. Voy a asumir la banca, salvo que saquemos menos del 2 por ciento de los votos. Es una gran oportunidad y voy a asumir feliz de la vida. Tengo muchos proyectos en mente, vinculados con futuro, educación y emprendedores.

- ¿Está en contra de las candidaturas testimoniales?

-No creo en eso. No es parte de nuestro ADN y no lo hacemos en nuestro espacio.

Cristina y las inversiones

Freire dice que las elecciones son clave para que lleguen las inversiones. Foto: Diego Spivacow / AFV

Mientras desayuna en un bar de Palermo, Freire se pone el traje de candidato y se sumerge en las discusiones centrales de la campaña. Cree que la reaparición política de Cristina Kirchner representa un escollo para la llegada de inversiones al país y admite que muchos ciudadanos que viven en el conurbano aún no percibieron en sus bolsillos los beneficios de las medidas de Macri.

"Esta elección es importante para darle un mensaje contundente en las urnas a Cristina y a todos los que vienen del pasado", remarca.

-El Gobierno apuesta a la lucha contra la corrupción y a "no volver al pasado" como ejes de campaña. ¿Alcanza con eso o va a incidir más la situación económica a la hora de votar?

-Hay un tema de modelo de gobierno y de visión de futuro de país, donde somos la antítesis de la propuesta de la gestión anterior. La macroeconomía está empezando a funcionar y, objetivamente, está mejorando. Reconozco que la mejora llegó de manera muy despareja y falta un poco para que la gente lo sienta en el bolsillo, sobre todo en el conurbano. Pero va a llegar. No tengo ninguna duda que vamos hacia una etapa de crecimiento.

-¿Las inversiones no llegan porque los empresarios tienen temor de que Cristina vuelva?

-Están expectantes de ver si el modelo de Cristina tiene chances de re-emerger o no. Soy muy optimista de que después de esta elección nos va a ir muy bien y van llover las inversiones. Hay muchos inversores que están esperando estos comicios para terminar de validar su compromiso de venir al país.

-¿Les preocupa la paridad con Cristina que reflejan las encuestas?

-No nos preocupa, sino que nos ocupa. Se está trabajando con más intensidad que nunca en llevar este mensaje de cambio a todas las casas. Más allá de que podemos ganar por un poquito ahora en las primarias de agosto, el resultado en las urnas va a ser contundente en las elecciones generales. Cristina tiene un techo, no va a tener un voto más en octubre de los que saque en las PASO.

Carrió, Lousteau y la gestión de Larreta

Un integrante de la fuerza que lidera Elisa Carrió puso la mira sobre el ministro de Modernización hace un año: el auditor porteño por la CC, Facundo Del Gaiso, pidió que Freire se abstuviera de intervenir en cualquier expediente vinculado con IRSA, la empresa dedicada a los desarrollos inmobiliarios donde el funcionario se desempeñó como director, para no violar la ley de ética pública. Desde el Ministerio de Modernización sostuvieron que, al asumir su cargo, Freire se excusó de tener injerencia en temas vinculados a las compañías donde fue director.

Larreta, Carrió, que encabeza la boleta de Vamos Juntos, y Freire compartirán hoy una reunión con vecinos en el barrio de Palermo.

-¿Está bien que Carrió haga campaña en la provincia siendo candidata en la ciudad?

-Sí. Tres millones y medio de personas vienen por día desde el conurbano a la ciudad de Buenos Aires. Ambos distritos tienen una amalgama muy grande. Tiene sentido que Carrió vaya a transmitir ese mensaje de cambio también a la provincia.

Freire se tomó licencia para la campa?a. Foto: Diego Spivacow / AFV

-¿No le tendrían que haber dado la chance a Martín Lousteau de competir en las PASO del oficialismo porteño?

-No, él nunca fue parte de Cambiemos, ni tuvo vocación de serlo. En un equipo hay que priorizar una agenda colectiva por encima de los intereses individuales. Lousteau hizo lo contrario de lo que hice yo.

-¿Se sienten más cómodos confrontando con Daniel Filmus o Mariano Recalde en la Ciudad?

-No lo medimos en términos de con quién estamos confrontando, sino de diálogo con la gente. El desafío es la conexión con la gente.

- ¿Festejarían un eventual tercer puesto de Lousteau en esta elección?

-Festejaríamos una excelente elección de nuestra fuerza. Queremos salir primeros y meter la mayor cantidad de diputados y legisladores.

-¿Qué errores o falencias reconoce de la gestión en la Ciudad?

- El cambio en la seguridad, que todo el mundo valora, todavía no llegó al vecino de una manera contundente. Sacamos a la calle a policías que estaban en las comisarías, les dimos celulares que tienen GPS, pero no Whatsapp ni Facebook para que estén enfocados en cuidar a la gente. Además, se integraron 16 mil agentes de la Federal con 6 mil de la Metropolitana. Es un proyecto faraónico, la integración no es fácil, más que nada porque los efectivos de la Federal venían con ciertas prácticas que queremos erradicar.

-¿La "pelea contra las mafias" también hay que darla en la Capital? Tuvieron problemas con José Pedro Potocar, quien renunció como jefe de la nueva policía tras ser detenido por corrupción.

-La premisa número uno para la policía que queremos es corrupción cero y tolerancia cero. Y eso se está implementando. Desde cambiar a todos los directores de las comisorias y rotarlos en el tiempo hasta todas intervenciones narcos que se hicieron en la villa 1-11-14 de la mano el gobierno nacional. El mundo narco y las mafias no tienen distrito, son transversales. Hay que combatirlas en equipo y de una manera integral.

-¿La salud y la educación son las grandes deudas del Pro después de 8 años de gestión?

-Creo que la salud un poco más que la educación. Dos datos: la tasa de abandono de la escuela secundaria pública bajó en los últimos seis años del 9% al 3,7% y la cantidad de chicos de séptimo grado que van a escuela pública subió del 76% por al 81 % en los últimos cinco años. Nos falta avanzar en salud. Uno de los desafíos es que atendemos mucha más gente de la que vive en la ciudad.

El rol de Durán Barba

En 2009, Freire charló con Mauricio Macri durante una cena de Endeavor. Ya se conocían, pero ese diálogo sirvió para afianzar el vínculo. A ocho años de aquel encuentro, Freire integra la boleta porteña del oficialismo en un lugar protagónico. En su debut como candidato del macrismo, el ministro elogia a un integrante del círculo presidencial cuestionado por la oposición y resistido por algunos dirigentes aliados al Pro: el asesor Jaime Durán Barba .

-¿Durán Barba les recomendó no hablar de la economía en la campaña?

-No. Jamás registré que haya dicho que no hablemos de la economía, sino que nos concentremos en lo que afecta al vecino en su metro cuadrado. Tiene que ver con abordar los temas que se vinculan con la vida cotidiana de la gente más que hablar de cuántas reservas hay en el Banco Central.

-El asesor del Presidente es resistido, incluso por Carrió. ¿Usted lo valora?

-Lo valoro muchísimo. Es un experto en ayudarnos a entender lo que a la gente realmente le importa. Aprendo mucho cuando charlo con él.

Definiciones y promesas del candidato

Piquetes: "Encontramos la solución y la estamos implementando". Argumenta que la cantidad de cortes está "bajando" en la Capital desde marzo. Diferencia entre las manifestaciones "masivas"; las de grupos que dialogan para liberar un carril y los piquetes "violentos".

Proyectos: "Tengo en mente iniciativas vinculadas con el futuro, la educación y la inserción laboral de los mayores de 45 años, que es un problema muy grande en la ciudad".

Deudas de la gestión: admite que falta "mejorar" en materia de seguridad y salud. "Son dos temas que vienen un poco rezagados, pero estamos yendo en la dirección correcta. No tengo ninguna duda".