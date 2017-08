Le tiraron agua caliente a un intendente de Cambiemos durante un timbreo

José Vergara conduce la localidad de General Ramírez, en la provincia de Entre Ríos; la agresora reclamaba por su despido de la municipalidad

Vergara aseguró que es la primera vez que lo agreden durante un timbreo. Foto: Facebook General Rodríguez

El intendente de la localidad de General Ramírez, Entre Ríos, denunció que una vecina lo agredió durante un "timbreo" -una actividad de campaña que utiliza Cambiemos- al lanzarle agua caliente.

José Gustavo Vergara contó que el sábado se encontraba en la puerta de la casa de un vecino cuando una mujer que vive a media cuadra se le acercó para reclamar por su despido de la municipalidad.

"Estábamos en otro domicilio, porque sabemos la situación [de la mujer]. Por una cuestión de prudencia no fuimos a su casa. Somos un pueblo chico", dijo Vergara a la señal TN. "Yo estaba a más de 50 metros de su casa, hablando con un vecino. Ella se aproximó y empezó con la discusión, a protestar, se aproximó la mama de ella y empezaron a hacer golpes. Estábamos con mi secretaria política. Avanzaron, me arrebataron el termo con agua caliente y me lo tiraron encima", dijo.

Vergara aseguró que está "bien" pero aclaró que se encuentra bajo tratamiento y que toma medicación. "Tengo los dos brazos afectados, uno más que el otro. Estoy haciendo las curaciones del caso", sostuvo.

Los timbreos son una actividad política muy utilizada por Cambiemos, especialmente cuando se acercan las elecciones primarias del 13 de agosto. Los más difundidos son los que encabeza la gobernadora bonarense María Eugenia Vidal en la provincia, junto a los candidatos de la coalición Esteban Bullrich,Gladys González y Graciela Ocaña.

Vergara no es candidato, pero aseguró que "es una tradición visitar casa por casa". "Es la primera vez, esto fue un hecho lamentable, pero estamos en política y sabemos que puede ocurrir", concluyó.