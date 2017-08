Diego Guebel: "En la televisión brasileña, el producto local es más fuerte"

El cofundador de Cuatro Cabezas y actual director de Contenidos Televisivos del grupo Bandeirantes trazó similitudes y diferencias entre los dos mercados

Diego Guebel Director de Contenidos Televisivos del Grupo Bandeirantes, Brasil

Diego Guebel , cofundador junto a Mario Pergolini de la mítica productora Cuatro Cabezas y actual director de Contenidos Televisivos del Grupo Bandeirantes en Brasil pasó por el programa Comunidad de Negocios para hablar sobre la actualidad de la televisión abierta a uno y otro lado de la frontera.

El directivo aportó su visión sobre la controversia entre contenidos argentinos versus enlatados, que ha sido motivo de múltiples discusiones en los últimos días a causa de la cancelación de la tira Fanny la fan y la preeminencia de las telenovelas turcas en la grilla. En ese sentido, Guebel remarcó que este escenario no se repite en Brasil.

"El canal donde trabajo no tiene la posibilidad de hacer ficción por un tema de costos, así que colocamos una franja de novelas turcas. Funcionan, pero no son un fenómeno como acá. En la televisión brasileña, el producto local es más fuerte", afirmó Guebel. "Allá la gente no se preocupa por el dólar ni por el contenido de afuera".

Como ejemplo mencionó el caso del canal de aire O Globo, que produce cinco horas diarias de contenidos propios entre novelas y unitarios y detenta una participación dominante en el segmento, equivalente a la que sumarían en el mercado local Telefé y Canal 13 .

Más que un problema de costos, el productor detectó "una crisis es de creatividad" en la televisión argentina. "No está muy bueno lo que se ve en la tele, aunque no creo que pase lo mismo con la ficción", añadió.

Asimismo, adjudicó el éxito de las tiras turcas a su decisión de volver a enfocarse en las amas de casa de 55 años, "el demográfico más grande de la tele abierta". Las novelas locales, por su parte, "se sofisticaron mucho y se alejaron de ese público."