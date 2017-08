La liquidación de divisas del agro bajó un 9,6% en lo que va del año

Hasta la semana pasada, alcanzó los US$ 13.504,36 millones; ocurre por la baja de precios y el menor ritmo en la venta de soja

En valor, la liquidación de divisas del agro viene 9,6% por debajo del año pasado.

La liquidación de divisas por exportaciones de granos alcanzó a US$ 13.504,36 millones hasta el 28 de julio pasado, según la estadística del informe semanal de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Con ese valor, la liquidación se ubicó un 9,6% por debajo del mismo período del año pasado, según consignó Télam.

La caída en valor obedece a los menores precios de los granos, a causa de las mayores cosechas a nivel mundial, que presionaron sobre el mercado. Además, a nivel local, influyó el menor ritmo de venta que hubo de soja.

Más allá de esa baja en valor, en la última semana la liquidación de divisas totalizó US$ 406,76 millones, un 14,3% por encima de la misma semana de 2016. Ahora bien, si se la compara con la semana precedente de 2017, del 17 al 21 de julio, se encuentra por debajo de los US$ 448,3 millones contabilizados.

Vale recordar que la liquidación de divisas cerró 2016 en US$ 23.910,3 millones, el tercer mejor registro de la historia, detrás de los US$ 24.143,7 millones de 2014 y los US$ 25.133,3 millones de 2011.