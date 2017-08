Samsung superó a Intel como mayor fabricante de microchips

Terminó así con un cuarto de siglo en el que Intel fue la compañía que más ganó por la fabricación de semiconductores

La computadora está en retroceso y con ello toda una industria busca reconvertirse. De allí que Microsoft regale Windows 10 a sus clientes y que Samsung haya puesto fin al reinado de 25 años de Intel en el mundo de los semiconductores.

Desde 1992, cuando destronó a NEC, Intel era la líder en el segmento de memorias y chips, un dominio que acaba de llegar a su fin debido a que la empresa norteamericana llegó tarde al mundo de los dispositivos móviles, donde Samsung aún manda.

El negocio de semiconductores de Samsung reportó beneficios por US$ 7200 millones sobre ingresos por US$ 15.800 millones. Intel, por su lado, ganó US$ 2800 millones tras obtener ingresos de US$ 14.800 millones.

La evolución de los grandes fabricantes de semiconductores a lo largo de los años. Foto: IC Insights

El mercado confía en que la tendencia se afianzará en el resto del año, por lo que el dominio de Samsung se extenderá aún más, reportó la agencia de noticias AP.

Intel todavía no tiene una estrategia clara para el negocio de los móviles. De hecho, días atrás trascendió que habría cerrado su división de wearables. Samsung, en cambio, continúa enfocándose cada día más en los móviles, abasteciendo a sus propios desarrollos y a los de terceros, incluidos los iPhone de Apple.