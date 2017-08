Gladys González: "Nadie en Cambiemos piensa que el votante de Cristina sea un delincuente"

La candidata a senadora de Cambiemos relativizó los dichos de Jaime Durán Barba, que vinculó a una porción del electorado que adhiere a la ex mandataria con el narcomenudeo

Gladys González encabeza los timbreos en la provincia junto a Vidal. Foto: Gobernación

La candidata a senadora nacional por la provincia de Cambiemos, Gladys González, aseguró que el asesor de Mauricio Macri,Jaime Durán Barba, "no piensa que todos los votantes de Cristina Kirchner son delincuentes" y que ella misma está en desacuerdo con esa idea.

La semana pasada, Durán Barba, estratega del Pro, vinculó a una porción del electorado que adhiere a la ex presidenta con la economía informal, los subsidios o el narcomenudeo. Lo hizo en su habitual columna dominical en el diario Perfil.

Hoy, durante una entrevista radial, le consultaron a González por esas ideas, que causaron rechazo entre la oposición y al interior de la coalición oficialista: "No pensamos que los votantes de Cristina sean delincuentes", dijo la precandidata.

Gladys González salió a relativizar los dichos de Jaime Durán Barba sobre los votantes de Cristina.

"La verdad es que un periodista me preguntó sobre el tema durante una entrevista y yo no había leído la nota. Me dijo que Jaime había dicho que el votante de Cristina eran los delincuentes. Y la verdad que ninguno en Cambiemos pensamos eso. Entonces leí la nota y lo llamé a Jaime. Le digo, Jaime, la nota no dice eso, dice otra cosa. Y de hecho, este fin de semana volvió a escribir una nota en Perfil haciendo referencia a toda la polémica que se había armado respecto de eso", sostuvo.

Y finalizó en ese sentido: "Ni Jaime ni ninguno de nosotros en Cambiemos pensamos que el votante de Cristina sea un delincuente. Es un disparate, pensarlo y decirlo. Somos muy respetuosos".

Durante la entrevista la precandidata llamó a apoyar a Cambiemos, cuando faltan dos semanas para las elecciones primarias del 13 de agosto. "Es importante no volver a la campaña del miedo. No va a haber ajuste, a la gente no se le va a sacar lo que tiene. La gente se tiene que quedar tranquila.

Un sector de la población hace un esfuerzo enorme, sabemos que el crecimiento no le está llegando a todos".