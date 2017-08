Cómo se procesarán los votos el día de las PASO y en las elecciones de octubre

Cuál será el camino de los votos desde su ingreso a la urna hasta el resultado provisorio del domingo por la noche

El momento de emitir el voto es de suma importancia en una democracia. Lo es también el cuidado del sufragio de cada uno de los ciudadanos y la transparencia en el escrutinio.

Si bien no tiene validez judicial, el recuento provisorio de los votos determina mucho el día de la elección: la opinión pública podrá conocer quiénes fueron los ganadores y los perdedores de la jornada, aunque aún reste el resultado definitivo que, de no mediar imprevistos, normalmente convalida lo que se reveló el domingo.

Al cierre de los comicios

Ese día, tras el cierre de urnas a las 18 (a veces extendible, según la cantidad de gente), el presidente de mesa junto a los fiscales de cada uno de los partidos comienza el conteo. Una vez finalizado, emiten un acta con los resultados, que irán junto con la urna y un telegrama hecho con los resultados para cada una de las mesas. Este documento es el que sirve para el escrutinio provisorio el domingo de las elecciones ( tanto de las PASO como de los comicios finales de octubre).

El Correo Argentino es el encargado de transportarlos a los Centros de Transmisión Digitalizada (CTD), el lugar desde donde se envían al Centro de Cómputos, ubicado en Brandsen 2070, en Barracas, Capital Federal.

Los camiones encargados de transportar la información incorporarán GPS para evitar desvíos de las rutas trazadas y evitar eventuales robos de urnas. Todos a la vez estarán custodiados por Gendarmería. En 2015, hubo 200 dispositivos de localización y en esta serán más de 1000 sobre todo para aquellos que tienen rutas "troncales": los que tienen más kilómetros para recorrer lugares y recoger los "packs" (urnas y telegramas) de votación.

Para el envío desde los CTD, el Correo dispone de varios escáner conectados a PCs "empadronadas". Esas computadoras envían los datos (los telegramas) encriptados y con firma digital; del otro lado, en Barracas, solo aceptarán esos telegramas provenientes de equipos con una "triple validación": una única MAC Address (un número unívoco para cada dispositivo que gestiona una conexión de red), un número IP y un nombre de usuario previamente asignados. "El proceso de escaneo es grabado con cámaras de video", aseguran.

Camionetas y telegramas

Para estas elecciones, y por pedido de la Cámara Nacional Electoral, algunos centros de votación tendrán directamente un escáner allí. En esta oportunidad, serán 100 los establecimientos que cuenten con este equipamiento, principalmente distribuidos entre Capital, Gran Buenos Aires y la provincia. En estos casos, la eliminación de las camionetas que transportan los telegramas a los CTD ayudaría a agilizar los tiempos de escrutinio, confían en la CNE.

Allí, se montará una infraestructura específica. Las computadoras que se instalarán utilizarán una conexión móvil con un módem USB. Para conectarse, se montarán a una VPN (una red privada) del Correo Argentino para el envío de datos; luego, el procedimiento contará con los mismos tipos de verificación (la triple validación) que desde los CTD. Para mitigar ataques (algo que ya ocurrió en el pasado, en Rusia, India y China, entre otros países) existe un equipo del Correo dedicado a la Gestión de Incidentes. Son 5 personas dedicadas exclusivamente.

Paso a paso, el proceso de voto y escrutinio de las elecciones

En el Centro de Cómputos

Además del filtro de de los equipos "empadronadas", el software del Correo tendrá la capacidad de verificar las características técnicas de manera automática. Por ejemplo: "si el telegrama de una provincia tiene tres páginas, no aceptará uno que venga con menos o más de esa cantidad", explican desde la empresa estatal. Ese mismo programa puede detectar, por ejemplo, que los encabezados sean los correspondientes a esa localidad. Las imágenes llegan en formato TIFF.

Los que no pasen el filtro irán a una carpeta para ser revisados, donde otro equipo podría pedir que repitan la digitalización a los distintos CTD. Los que estén aprobados, por fin, irán a ser procesados.

Comienza el conteo

Para el procesamiento de datos, el Correo contrató a Indra tras una licitación (una vez más: es el proveedor desde 1997) en 390 millones de pesos. Un equipo de dos turnos de 1200 data entry será el encargado de procesar los resultados; luego, el organismo encargado de la difusión y de levantar el telón de los datos será la DINE (Dirección Nacional Electoral), dependiente del Ministerio del Interior.

El software de procesamiento de datos de Indra funciona así: tras haber pasado los filtros del Correo, los empleados recibirán los telegramas en orden de llegada. En el centro de cómputos habrá dos equipos de procesamiento que trabajarán en paralelo: el A y el B, que no se ven.

Una de las salas del Correo Argentino donde se procesará la información que llega vía telegrama. Foto: LA NACION

Cada telegrama, que está identificado con un número, se replica en la PC de un data entry del equipo A y en un data entry del equipo B. El sistema (el software de Indra) compara ambas cargas (la que hizo el A y la que hizo el B de cada telegrama) y si son idénticas, ingresa la información al cómputo. Esa carga se contabiliza.

Si no son idénticas, por mínima que sea la diferencia, ese telegrama no ingresa al cómputo y se deriva automáticamente a un equipo C. Este equipo C es el que revisa todos los telegramas que por alguna incompatibilidad no hayan sido ingresados. Analiza si es un error humano; en ese caso lo corrige y lo totaliza. Si en cambio es un problema del telegrama (la letra es ilegible, por ejemplo), entonces el telegrama no se procesa y forma parte de los telegramas no procesados que van a la Justicia.

Después de las 9 de la noche

Finalmente, la DINE es la encargada de revelar los resultados en la página oficial. ¿A qué hora? Aseguran que será después de las 21.

El costo total por el diseño, la planificación, el desarrollo y la operación del servicio de carga, procesamiento y difusión para el recuento provisional de resultados para esta primera parte de las elecciones de este año es de 2800 millones de pesos. Lo abona el Ministerio del Interior. Todo este proceso volverá repetirse en octubre. Por eso el total del acto eleccionario es de poco más de 5100 millones de pesos.

El sistema electrónico que no fue

Con la reforma electoral (trunca en el Senado el año último), que incluía boleta única electrónica y un conteo en computadora desde los establecimientos de votación, el gobierno pretendía que el provisorio se hiciera directamente desde el datacenter de Arsat, desde donde recibirían los resultados electorales de los distintos centros de votación para su procesamiento, aunque no llegó a haber demasiados detalles al respecto ni especificaciones de seguridad para este proceso. Ahora el Gobierno apunta a 2019 para la instauración del voto electrónico.

Los números de la elección

Cantidad de urnas: 98.700

Locales de comicios: 14.500

Vehículos disponibles en el día del acto electoral: 11.700

Vehículos pre y post acto electoral: 4700

Sucursales para pago: 1639

Centros de transmisión de datos (entre CTD y escuelas): 497