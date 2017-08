Quiénes son los actores mejor pagos del cine mundial y por qué las mujeres ganan menos que los hombres

Cuáles son los 10 actores mejor pagos de 2017

cerrar

El negocio cine es una de las actividades que más dinero mueven a nivel mundial. Venta de entradas, marketing y premios sostienen una rueda que año a año se alimenta con novedades de diferentes géneros que consagran a las grandes estrellas.

El año pasado, el listado de los actores con mayor facturación a nivel mundial estuvo encabezado por Mark Wahlberg. El estadounidense, protagonista de la serie TED, embolsó un estimado de US$ 68 millones.

Trailer de Rápidos Y Furiosos 8

cerrar

El podio lo completaron Dwayne 'The Rock' Johnson y Vin Disel, con ingresos por US$ 65 y US$ 54,4 millones, respectivamente. Ambos fueron los protagonistas de la octava entrega de la serie Rápido y Furioso, que en la Argentina superó los dos millones de espectadores y a nivel global superó los US$ 1239 millones en facturación.

En este contexto, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres sigue siendo un problema que aqueja a Hollywood. Entre los diez actores con mayor remuneración, Sofía Vergara es la única representante del género femenino. El año pasado, la colombiana embolsó US$ 41 millones, casi un 40% menos que Wahlberg.

Foto: AFP

Esta diferencia no es novedosa en Hollwood. Tiempo atrás, la actriz Natalie Portman denunció que por su participación protagónica en la película Amigos con derechos cobró un tercio del monto que facturó Ashton Kutcher, su colega con quien compartió el rol estelar en ese film de 2011. A su vez, actrices como Jennifer Lawrence, personaje central de la saga Juegos del Hambre, o Scarlett Johanson se habían manifestado públicamente sobre el tema.

La brecha se extiende más allá de la remuneración. Un estudio de la Anneberg School, la facultad de periodismo y comunicación de la University of Southern California (USC) relevó que solo un 28% de las 100 películas más vistas de 2014 habían sido protagonizadas por mujeres. A su vez, el Director's Guild of America (DGA), el sindicato de guionistas estadounidense, denunció que solo un 3% de las películas más taquilleras de Hollywood son dirigidas por mujeres.

Foto: Alfa Films

En tanto, otro dato que se destaca entre los actores mejor pagos es que dos actores indios se ubicaron dentro del top 10. Se trata de Shah Rukh Khan y Salman Khan, dos de los referentes de la industria cinematográfica de ese país, que facturaron US$ 38 y US$ 37 millones.

El negocio de Bollwood, el epicentro de la producción de cine indio originado en la ciudad de Bombai(Mumbai) -de ahí obtiene su nombre- crece año a año. Allí se producen más de 2000 películas por año, que llegan a los cines del mercado doméstico, que supera los 2200 millones de entradas de cine anuales, y a los del resto del mundo.