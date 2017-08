La soledad como experiencia central de la vida moderna

El teatro contiene todo. Puede contener al cine, pero el cine no puede contener al teatro. Música, danza, pintura, actuación. Es todo [...] y es la forma con la que me siento más a gusto por eso, por su capacidad de usurparlo todo", reconocía Sam Shepard hace unos años. A lo largo de su vida fue autor de cuarenta obras de teatro; a los 30 años, ya había escrito más de 30. Tenía apenas 36 años cuando recibió el Pulitzer por Buried Child. Otras dos piezas suyas, True West y Fool for Love, fueron nominadas en dos ocasiones más a este galardón. En los ochenta era el dramaturgo más representado en los Estados Unidos tras Tennesse Williams. Recibió la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Letras, en 1992, y dos años después ingresó en el Hall de la Fama del teatro.

Sus comienzos nada tuvieron que ver con esa fama de la que él, tipo con pinta de rudo, nunca se llevó bien. De joven, mientras trabajaba de mozo en un rancho, leyó Esperando a Godot, de Beckett. Aquella experiencia, reconoció en varias oportunidades, lo marcó. Estudió para veterinario, pero terminó alistándose en un grupo de teatro ambulante. A los 19, se trasladó a Nueva York. Debutó como autor en 1964.

Sus obras se centraban en las familias, en sus problemas, en sus lados oscuros. "Es una de las grandes tragedias de nuestra vida contemporánea que las familias se desmoronen. Casi todos tienen eso en común -declaró en un reportaje a El País, de España-. La soledad es otro de mis temas recurrentes porque es la experiencia central de la vida moderna. Todos luchamos contra ella. Hay quien la elude buscando la seguridad de una familia, otros se rodean de gente. Yo escribo porque es una compañía constante. Llevo mis cuadernos a todas partes. Cuando escribo no me siento solo y necesito esa soledad para escribir. Es un conflicto sin solución."

En Cowboy Mouth, de 1971, que escribió junto a Patti Smith, un personaje dice: "La gente quiere un ángel callejero. Quieren un santo, pero con boca de vaquero". Para muchos, ese ángel callejero fue él. Vivió en su rancho en Kentucky lejos de las luces de Broadway y de Hollywood. Lo suyo, o sus mundos ficcionales y poéticos, eran las tiendas de licores, las amantes esquivas, los fracasos familiares, la masculinidad en el oeste norteamericano, el rock, los perdedores.

Del teatro La MaMa, antro de las vanguardias escénicas de los sesenta, a su rancho en el Oeste, Sam Shepard se las ingenió para convertirse en uno de los dramaturgos más personales de la cultura de los Estados Unidos.