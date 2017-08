This Is Us, la gran esperanza de los dramas familiares

Hoy, a las 22, por Fox Life, llega esta ficción que rescató del olvido un género en extinción y fue nominada a 8 premios Emmy

Mandy Moore y Milo Ventimiglia, protagonistas de la serie. Foto: Fox Life

Cuando Dan Fogelman, el creador de This Is Us -la serie que se estrena hoy, a las 22, por Fox Life- intentaba interesar a los canales para que aceptaran producir su proyecto usaba un argumento de venta imbatible. "Es la versión en comedia dramática de Lost." Claro que una vez que los ejecutivos dijeron que sí -después de todo llevan años tratando de encontrar al sucesor de la serie de J.J. Abrams-, el guionista no les habló de accidentes, una isla fantástica o extrañas sociedades secretas, sino de una familia.

Al modo de logrados exponentes del drama familiar televisivo como las recientes Friday Night Lights, Parenthood,The Fosters y Treinta y pico (un clásico que este año cumple precisamente treinta años), This Is Us recupera un subgénero que aparece cada vez más esporádicamente en la pantalla chica. Historias cotidianas, de personajes con los que cualquiera se puede identificar, personas que sufren y disfrutan parecido a los que los miran del otro lado de la pantalla. Fue un éxito sorpresivo cuando se estrenó hace casi un año en los Estados Unidos, nominada a ocho premios Emmy, y demostró que un relato sin dragones, criminales en serie o políticos despiadados era justo lo que los espectadores necesitaban.

Aunque, a decir verdad, a diferencia de los clásicos del género familiar, este ciclo cuenta con un mecanismo narrativo "secreto" que algunos espectadores atentos descubrirán desde las primeras escenas de su debut. Los que no perciban las pistas dejadas estratégicamente por el creador -responsable del guión del film Loco y estúpido amor, que tenía también su cuota de sorpresa en el desarrollo de una historia de amores y desamores familiares- estarán sumamente entretenidos siguiendo las vidas de Rebecca (Mandy Moore ), Jack (Milo Ventimiglia), Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) y Randall (Sterling K. Brown).

En ese primer episodio, se presentan con una serie de viñetas en momentos de profundo cambio para todos los protagonistas. Rebecca y Jack festejan el cumpleaños 36 de él, y están a punto de ser padres de trillizos; Kevin y Kate llegan a la misma edad en plena crisis existencial, y Randall (brillante retrato de Brown que el año pasado ganó el Emmy por su papel en American Crime Story) se reencuentra con su padre biológico.

Con 18 capítulos y un relato que parece apuntar a que haya que ver cada uno de ellos con una caja de pañuelos a mano, This Is Us resultó un suceso tan extraordinario que, aun antes del comienzo de su segunda temporada en su país, ya se aseguró una tercera. Y hasta consiguió que se empezara a hablar de nuevo con perspectivas de futuro de las ficciones familiares basadas en personajes que ya parecían encaminarse a la desaparición.