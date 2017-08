Rumbo a un mundo deportivo sin periodistas

Kobe Bryant anunció su retiro desde The Players Tribune.

Gerard Piqué parece tener escrito en la borra del café un destino inexorable como presidente del Barcelona. Pero antes se detendrá en otra estación no menos trascendente: crear su propio medio de comunicación. Durante el tour del Barcelona por Estados Unidos, visitó las oficinas de The Players Tribune para conocer desde adentro el funcionamiento de esa plataforma donde los deportistas se expresan en primera persona sin intermediarios. Pique pasó un verano de estudios y repleto de reuniones. Estuvo haciendo una maestría de Negocios en Harvard, tuvo presencias en Beirut y Shanghái, vistió la nueva camiseta del Barcelona con el patrocinio de Rakuten en Japón y aprovechó la escala en Tokio para reunirse con ejecutivos de Konami, el gigante de los videojuegos. Algo cansado por las malas prácticas de la prensa deportiva de diferentes mercados, busca un contrapeso con el armado de un medio alternativo. Lo prometió hace meses en Twitter y ahora da señales de progreso en ese sentido.

The Players Tribune fue una idea de Derek Jeter, ex beisbolista norteamericano que cumplió el deseo de muchas estrellas del deporte que sueñan un mundo sin periodistas. Ese sitio cuenta historias íntimas y exclusivas. La vuelta de un infierno de drogas y excesos varios de Lamar Odom (dos veces campeón de la NBA con los Lakers) es el contenido destacado de estos días. Jeter logró "sacar la bola del estadio" cuando publicó las confesiones del tenista Mardy Fish, quien en 2012 no pudo salir a jugar contra Roger Federer en el US Open por sufrir un ataque de pánico. La noticia estuvo varios días al tope del interés en las webs tradicionales. Allí fue donde Kobe Bryant anunció que dejaba el básquet. Para los medios deportivos del viejo paradigma es imposible competir contra esa modalidad de dar a conocer primicias. Siempre quedará el recurso de averiguar el porqué de las cosas en torno a las figuras.

La salida meses después de Uninterrupted, la plataforma multimedia de LeBron James, le da al asunto el carácter de tendencia ahora que Piqué quiere sumarse a ese listado. James logró para Uninterrupted la participación directa de Warner y Turner Sports con una inversión de 15,8 millones de dólares. Sin decirlo de modo explícito, Uninterrupted es un medio orientado a reflejar la cultura deportiva afroamericana. Es una plataforma de videos y podcasts con el propio LeBron en el centro de algunas historias y los NBA Draymond Green y Richard Jefferson como otros activos destacados. Uno de sus segmentos apunta a que las celebridades deportivas hablen de cómo manejan sus finanzas. Serena Williams, con 84 millones de dólares acumulados solo en premios, contó entre risas qué hizo con el primer cheque de un millón que recibió en su vida: quiso depositarlo en un cajero automático. Serena es habitual colaboradora del sitio.

Tanto Uninterrupted como The Players Tribune combinan autenticidad con entretenimiento. No ofrecen noticias, pero logran generarlas al dar una visión íntima e insuperable de un mundo al que no acceden ni los periodistas mejor informados.

El posteo cotidiano de los deportistas en sus redes les permite dar singulares versiones de sus actuaciones, lo que hacen como pasatiempo y cuáles son sus acuerdos comerciales. El armado de un medio propio apunta a participar en un ecosistema para competir por audiencias y direccionar la conversación para ambientes más controlados. "Se queda" publicó Gerard Piqué en su cuenta de Instagram en una foto en la que aparecía junto a Neymar durante la explosión de rumores sobre su ida al PSG. Antes de fundar su propia redacción todo parece indicar que Piqué, muy a su pesar, agregó otra ola al océano de las noticias falsas.