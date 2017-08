La polémica de Los amantes

El estreno de Los amantes, uno de los grandes films protagonizados por Jeanne Moreau, provocó controversias en todo el mundo. En nuestro país fue la medida de la censura que pesaba sobre la exhibición cinematográfica. En esos años, Tomás Eloy visitó al fiscal Guillermo de la Riestra y escribió luego en la nacion Tomás Eloy Martínez una pequeña crónica de ese encuentro.

"Cuando insistí en que los Los amantes no podía hacerles ningún daño a los mayores de 18 años -escribe Eloy Martínez-, el fiscal se salió de quicio. Abrió los armarios y los cajones del escritorio, mientras me explicaba, histérico, que el país estaba enfermo de pornografía. Ante mis ojos desplegó decenas de revistas obscenas, volantes que invitaban a espectáculos de striptease y latas de películas que en aquella época eran pornográficas y que, tal vez ahora, sean ingenuas. «Llevo muchos años secuestrando y prohibiendo estas porquerías», me dijo. Le pregunté si la continua familiaridad con esos materiales sucios no lo afectaba también a él, aunque fuera un hombre de convicciones sólidas. «¿No tiene miedo de convertirse en un coleccionista?», insinué. El fiscal me observó con inocultable compasión. «El demonio me tienta a veces -dijo-. Pero llevo toda una vida ahuyentándolo. Hay poca gente en este mundo con tanta experiencia en eso como yo.»"

El proceso duró entre mediados de 1959 y fines de 1961, hasta que finalmente se determinó el sobreseimiento del distribuidor del film.