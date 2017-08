Un arsenal de valiosos documentales llega junto a Visible Evidence

El congreso itinerante desembarca por primera vez en Buenos Aires; será su 24° edición y habrá exhibiciones de títulos fundamentales y charlas

Kim Dotcom: Caught in the Web, de Annie Goldson.

Por primera vez en Buenos Aires se realiza el congreso de cine documental Visible Evidence, uno de los más importantes del mundo. De la 24° edición -cuya preapertura será esta noche, a las 20, con la proyección de The Sun Island, primera película del teórico alemán Thomas Elsaesser, en el auditorio de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, Moreno 1199-, participan directores, académicos, críticos y profesionales de 35 países abocados al quehacer documental. Desde mañana hasta el 6 del actual, en tres sedes, se podrá apreciar el modo en que el cine, la reflexión y el compromiso político crean nuevas miradas sobre la realidad.

"Pudimos instalarlo en Buenos Aires porque internacionalmente se valora muchísimo lo ocurrido en el documental de la región durante los últimos veinte años y se recuerda el ciclo de documentales políticos de los años 60 y 70, cuyo emblema es La hora de los hornos -señala Pablo Piedras, integrante del comité organizador-. Se pensó una selección de charlas y proyecciones en las que se refleje el extenso territorio que comprende el documental contemporáneo: desde el videoactivismo y el cine militante hasta el film ensayo y autobiográfico, pasando por las formas del video experimental y del documental de realidad virtual", agrega Piedras, autor de El cine documental en primera persona.

El encuentro, organizado por la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, el Laboratorio Audiovisual de Investigación y Experimentación de la Maestría en Periodismo Documental de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) y la revista Cine Documental, coincide con el centésimo aniversario de la revolución rusa. "A comienzos del nuevo milenio se observa un debate fructífero y conflictivo acerca de la eficacia de la documentación en el marco de la historiografía de los derechos humanos, los derechos indígenas, las comunidades marginadas y los genocidios -dicen los organizadores-. También se incrementó el interés por el cine documental en las últimas dos décadas en la Argentina y en otros países de América latina." Los gobiernos de la región aumentaron el financiamiento para las películas de no ficción y en la Argentina varias películas hicieron historia. Fotografías, Los rubios, M, Damiana Krygi y Calles de la memoria, entre muchas otras de estreno reciente, ligaron el registro documental con la experimentación.

Ilustres e imperdibles

Mañana, a las 19, en el teatro Margarita Xirgu-Untref (Chacabuco 875), María Luisa Ortega Gálvez, especialista española y autora de Espejos rotos. Aproximaciones al documental norteamericano contemporáneo, brindará la conferencia de apertura. Además de Elsaesser y Ortega Gálvez, visitarán Buenos Aires el notable videoartista y realizador francés Jean-Paul Fargier, que presentará tres trabajos (uno sobre la obra de Bill Viola), y las estadounidenses Alisa Lebow y Jane Gaines. El panorama de América latina estará cubierto, entre otros, por cineastas locales como Carmen Guarini, Albertina Carri y Andrés Di Tella. Del colombiano Luis Ospina se proyectará Todo comenzó por el fin. Participan también el boliviano Iván Sanjinés y la realizadora cubana Susana Barriga, y del gran director chileno Ignacio Agüero se verá Como me da la gana II, remake de una película hecha hace treinta años en pleno régimen pinochetista.

"Visible Evidence es el principal congreso internacional sobre cine documental -dice el director Andrés Di Tella-. Al principio se hacía casi exclusivamente en universidades norteamericanas, pero a partir de 2000 empezó a circular por el mundo: Holanda, Francia, Inglaterra, Alemania, Australia, Suecia, Rusia, Turquía. Lo interesante es que los cineastas no sólo presentan sus películas, sino que además participan de las conferencias y debates a la par de críticos y académicos. Algunos, de hecho, son ambas cosas." Para el directorde 327 cuadernos, que se podrá ver mañana en el auditorio de la Alianza Francesa, en el cine documental se da un "fenómeno anfibio": críticos que filman y cineastas que escriben y reflexionan. "En mi caso, siento que la escritura e incluso las conferencias son parte integral de mi trabajo artístico cinematográfico. En ese sentido, no estoy solo entre los documentalistas."

Casi 200 invitados llegarán a Buenos Aires para el congreso. La gran mayoría proviene de Estados Unidos, Canadá, Australia y Chile. De la Argentina habrá 72 participantes en mesas de debate, proyecciones y talleres sobre las evidencias visibles que el cine documental proporciona.

Una agenda de imperdibles

Hoy, a las 20: Esta noche, a las 20, con la proyección de The Sun Island, primera película del teórico alemán Thomas Elsaesser.

Miércoles, a las 10.30: 327 cuadernos, de Andrés Di Tella (2015, 76 min).

Miércoles, a las 15.30: Como me da la gana II, de Ignacio Agüero (2016, 86 minutos)

Jueves, a las 9: Filmando en Cuba con Kiarostami (cortos)

Jueves, a las 11: Kim Dotcom: Caught in the Web, de Annie Goldson (2017, 107 min.)