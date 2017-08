De los lectores: cartas & e-mails

Crisis en Venezuela

Al ver lo que pasa en Venezuela con el apoyo táctico y estratégico de Cuba, la admiración del núcleo duro del kirchnerismo por Laclau y Gramsci, la predisposición de Milani a tener un ejército nacional y popular, y la proximidad de ser un narcoestado, no podemos sino exclamar: gracias Cambiemos.

Juan E. Cambiaso

Después de observar la votación en Diputados por el caso De Vido (salvado por sus compañeros de partido y por ausencias sospechosas), me parecen tragicómicas las opciones de la oposición para las próximas elecciones, a saber: o la acusada por ser la jefa de una asociación ilícita en perjuicio del Estado, o su ex jefe de Gabinete (y superior de Julio De Vido) que nunca se enteró de esa operación, o su ex ministro del Interior y Transporte, que como gran obra en la era de la informática nos dio la posibilidad de tener la SUBE y el documento. Es poco serio, pero además nos muestra qué Justicia tenemos.

Fernando Benegas

Reflejos de la realidad

Palabras e imagen. Dos formas de comunicación en las que, a través del diario y la televisión, LA NACION ha dado cuenta nuevamente de su capacidad. La columna de Héctor M. Guyot del sábado pasado y el programa Terapia de noticias del miércoles 26 -que incluyó el discurso vehemente e implacable del diputado Negri y la vergonzosa votación en la Cámara de Diputados- han reflejado con fidelidad el lamentable momento del que fuimos testigos.

Marta H. Camaly

DNI 02.570.322

Déficit de médicos

En relación con la nota del 25 de julio sobre el déficit de médicos especialistas en actividades críticas, quisiera señalar que éste no responde a una sola causa, sino a múltiples razones: malas condiciones laborales, jornadas extenuantes, salarios bajos, reconocimiento profesional devaluado y futuro profesional sombrío, en el que el único horizonte es jubilarse cumpliendo guardias. Y las guardias de 24 horas producen un impacto psicofísico negativo, llamado burn out, término que define el desgaste del médico llevándolo a estados depresivos, adicciones y problemas afectivos. El burn out empuja a la despersonalización, la frustración y el cambio de especialidad. Todo esto hace poco atractivas estas especialidades necesarias. La solución no es financiera, sino que exige a las autoridades gubernamentales, universitarias y profesionales crear las condiciones necesarias para preservar y jerarquizar a los especialistas en medicina crítica.

Dr. Martín Deheza

Jefe del Departamento de Emergencia del hospital Rivadavia

Patriotismo

En la nota publicada en la sección Campo sobre Timoteo Gordillo, pionero de las rutas de postas y diligencias y uno de los fundadores del Correo Argentino, queda claro que la mayoría de los hombres que hicieron nuestra nación grande no eran ricos, no buscaban poder y no temían a los grandes desafíos, sino todo lo contrario. Hoy, para recuperarla, necesitamos muchos como él, que tengan, como señala la nota al final, "una fiebre de patriotismo". Su ejemplo de vida es un estímulo para todos los que confiamos en que es posible un cambio. Tenemos que salir de la comodidad, tomar riesgos y comprometernos. Deseo que suframos una epidemia de patriotismo.

Gracias Timoteo.

Lucrecia Gordillo

Viaje al Sur

Escribo porque en estos tiempos de falta de compromiso comercial vale la pena destacar a empresas y empleados que realmente valoran y atienden bien al cliente. Lo que paso a contar ocurrió en un viaje contratado a la empresa Vía Bariloche con destino San Martín de los Andes el 13 de julio. Viajaron uno de mis hijos, menor de edad, y un amigo a pasar una semana de vacaciones. En esos días hubo en la zona de Zapala, Junín de los Andes y San Martín de los Andes una tormenta de nieve de varios días, de tal magnitud que llevó a las autoridades de Gendarmería y Vialidad a cortar las rutas de acceso desde Zapala. El ómnibus que trasladaba a mi hijo y a su amigo tuvo volver a la terminal de Zapala en dos oportunidades y logró llegar a destino recién el domingo 16. Se imaginarán el descontrol en Zapala al empezar a recibir ómnibus de distintos puntos del país, lo que llevó a la terminal al colapso, al igual que a los hoteles de la ciudad. Los empleados de la empresa Vía Bariloche Rubén Soto y Merger Vega en todo momento se hicieron responsables de la situación y atendieron en forma permanente a todos los pasajeros, conteniéndolos e informándolos. Mientras otras empresas dejaban a pie a sus clientes, incumpliendo el contrato de traslado, ellos siguieron adelante con el servicio e incluso llevaron a destino a pasajeros "varados" de otras compañías ocupando los asientos disponibles en sus coches, sin cobrarles nada. Gracias y felicitaciones.

Luis Mesones

DNI 21.928.405

Parque en Colegiales

En la sesión del 13 de julio, el nuevo interbloque Vamos Juntos (Pro-Coalición Cívica y Confianza Pública) y el legislador Gentilini (FR), en forma ajustada, votaron en primera lectura el dictamen de mayoría que contempla la rezonificación de la playa ferroviaria de la estación Colegiales y abre la puerta a un master plan urbanístico con edificios de ocho pisos, locales y estacionamientos subterráneos. El oficialismo de la ciudad sigue sin escuchar la propuesta vecinal, un parque cultural en las casi siete hectáreas del predio. En Colegiales sobran edificios y faltan parques y plazas (0,7 metros cuadrados por habitante). No está todo dicho, debe haber audiencia pública y segunda lectura para sancionar la ley. La audiencia pública es una herramienta de participación ciudadana. Se haría el 12 de septiembre, a las 15, en la Legislatura. La inscripción es por Internet y se abriría en unos días. Todos los interesados deberían anotarse, Colegiales nos necesita para tener más y mejor calidad de vida.

Adriana Fernández

DNI 12.563.396

