Las fotos que muestran que Riestra intentó borrar la prueba de la acusación por las áreas más grandes

Riestra agregó dos metros de ancho de cada lado para que crecieran las posibilidades de que le dieran un penal; hay acusaciones cruzadas; el partido podría seguir, con una quita de puntos para el local, o subiría Comunicaciones

Toma aérea de la cancha de Deportivo Riestra. Foto: LA NACION / Gaspar Kunis

En su hábitat natural, en ese espacio que conoce de memoria y recorre casi todos los días de su vida, Germán Yacaruso no se hallaba. El último domingo, apenas arribó al estadio de Deportivo Riestra, el arquero de Comunicaciones cumplió con su habitual rutina de chequear las áreas. Las caminó, miró los ángulos, el punto penal. Su primera impresión antes de disputar la final del reducido de la Primera B Metropolitana le indicó que había algo diferente. "Tanto las áreas chicas como las grandes eran más extensas de lo normal, me di cuenta enseguida. Vivimos de esto, las líneas las usamos como referencia y no eran reglamentarias. De todos modos, lo que sucedió en el cierre es mucho más grave", explica Yacaruso en diálogo con la nacion. La particular situación vivida por el arquero formó parte de una escandalosa final que en principio tendría entre mañana y pasado mañana un dictamen por parte de la AFA: continuaría el partido o subiría directamente Comunicaciones. Y cuando Yacaruso habla del final, claro, se refiere a la invasión de algunos hinchas y futbolistas locales cuando faltaban los cinco minutos adicionados y el local conseguía el 2 a 0 que le otorgaba el pasaje a la Primera B Nacional por primera vez en la historia.

Según comprobó ayer este medio, durante el día un empleado de Riestra borró las líneas de cal previamente modificadas para achicar el área grande, pero quedaron algunas marcas. La distancia entre las líneas borradas y las actuales es de casi dos metros de cada lado. Vale tener en cuenta que la medida que establece la FIFA sobre el área grande es de 40,3 metros de ancho y de 16,5 de largo. De esta manera, Riestra agrandó cerca de 66 metros cuadrados su área para el partido frente al Cartero.

Parece una calle de doble de una cancha de tenis, pero es la extensión del área de la cancha de Deportivo Riestra, borrada este lunes después del escándalo. Foto: LA NACION / Gaspar Kunis

En el estadio Guillermo Laza la nacion intentó dialogar con directivos de la entidad pero no obtuvo respuestas y el acceso fue restringido. Sin embargo, Gustavo Benítez, el capitán blanquinegro, se expresó en TyC Sports. "En Comunicaciones se quejan porque festejamos, pero nosotros trabajamos un año y medio para esto. Ahora quieren ganar una serie en el escritorio". Y siguió el entrenador Jorge Benítez: "Si quieren jugamos diez partidos más, los vamos a ganar". Fuego cruzado, de un lado y del otro.

A Comunicaciones todavía le quedaba tiempo para marcar un gol y forzar la definición del ascenso en la tanda de penales debido a su victoria por 1-0 en el encuentro de ida, celebrado el domingo 23 en el estadio de Deportivo Español. "La chance de jugar los cinco minutos restantes pasaría a ser un verdadero circo y no queremos prestarnos a eso. De hecho, varios de mis compañeros ya están de vacaciones", expresó Federico Barrionuevo, volante del elenco de Agronomía.

El artículo 80 del Reglamento de Transgresiones y Penas de la AFA remarca en su inciso E una "multa, sanción o suspensión" para el club cuyos "socios, parcialidad o público partidario invada el campo de juego con una conducta agresiva, o con la intención de provocar la suspensión del partido o bien con el único propósito de obtener una ventaja deportiva".

Lo que dice el reglamento

La sanción que puede corresponder es una quita de 9 a 30 puntos que incluso contempla la pérdida de la categoría o desafiliación. Por otro lado, el artículo 106 determina -en su inciso G- que habrá pérdida de partido "cuando se produzca desorden o agresión en la cancha o entre el público asistente, promovido por dirigente, delegado, jugador o integrante de personal técnico de uno de dos los equipos".

Sin embargo, lo más probable es que Riestra-Comunicaciones siga en una cancha neutral y a puertas cerradas entre domingo, lunes y martes próximos (siempre y cuando el fallo no salga hoy). Asimismo, aumenta la posibilidad de una quita de puntos para Riestra en caso de que finalmente se produzca su ascenso a la B Nacional. Según trascendió, podría ser de 18 puntos. "Es lamentable que sucedan estos hechos y que los organismos de seguridad no puedan prevenirlo es mucho peor", señaló Claudio Tapia, presidente de la AFA, por radio FM Uno 103.1. En tanto que Daniel Angelici, vice primero de la entidad madre, sostuvo: "El tribunal de disciplina se tiene que apegar a los reglamentos".

Barrionuevo, el futbolista que recibió la agresión de su colega Leandro Freyre, resaltó a la nacion que "lo más justo sería que se aplique el reglamento como está estipulado y avalado por todas las áreas del fútbol. Nos salvamos de una tragedia. Me da vergüenza ajena lo que sucedió porque esto es un partido y no una guerra. Por el bien del fútbol argentino, esto tiene que cambiar de una vez por todas. Más allá de futbolistas somos personas, fue una locura", aseguró. Tomás Asprea, volante del Cartero, añadió: "Creo que jugar esos minutos restantes no sería justo para nosotros ya que el contexto no sería el mismo".

En Comunicaciones coinciden: "Seguir el partido es beneficiar al que hace trampa". El escandaloso episodio de Villa Soldati promete más capítulos.