"Si me da un millón de dólares, defiendo a Hitler": quién es Víctor Stinfale, el presidente de Riestra que defendió al Gordo Valor

Abogado y polémico, se hizo cargo en 2012 del fútbol del club, llevando sponsor propio y a uno de sus clientes, Diego Maradona

Víctor Stinfale. Foto: DyN

Como no se consideraba exitoso como futbolista, hizo carrera en el derecho; defendió a personajes como José Barritta, el ex líder de la barra brava de Boca; el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar; el ex policía Carlos Telleldín, de penosa fama por su papel en el atentado a la AMIA; o Luis "El Gordo" Valor, el tristemente célebre jefe de una superbanda delictiva. Pero después de consolidar una controvertida trayectoria mediática, Víctor Stinfale regresó al fútbol en una posición de poder.

Fue ante una consulta suya que Marcelo Tinelli le sugirió Deportivo Riestra, un club fundado en 1931, conocido como Los Malevos de Pompeya. Stinfale maneja el fútbol del club de Villa Soldati desde que, en 2012, llegó a un acuerdo "de palabra, sin nada firmado", según contó el entonces presidente José Tirri. Cinco años después, el equipo que languidecía en la Primera D festejó de manera unilateral el ascenso a la B Nacional, la antesala de la Primera División.

Stinfale llevó al club el auspicio de Speed, la bebida energizante cuya producción y comercialización gestiona, y que tiene los mismos colores, negro y blanco, que los históricos de Riestra. También acercó a su cliente más famoso, Diego Maradona , quien protagonizó varias arengas al plantel, incluida una el domingo en la que felicita al plantel, y que ahora, como DT del Al Fujairah, pretende implementar el sistema de Riestra en los Emiratos Árabes Unidos.

Los entrenadores pasaron en estos cinco años, pero todos siguieron el libreto que baja Stinfale, que siente debilidad por el 4-4-2. En el vestuario de Riestra no se escucha cumbia sino solo música electrónica, otra de las debilidades del gerenciador, que el año pasó 70 días en prisión procesado por la tragedia de Time Warp, en la que murieron cinco personas por consumo de éxtasis.

En el estadio "Guillermo Laza", el del campo de las áreas a medida, no se advierte otro sponsor que no sea Speed. Stinfale accedió a ese negocio poco después de que el Colegio de Abogados le suspendiera la matrícula por un año, acusado en la causa por encubrimiento en el atentado contra la AMIA, por intentar coimear al ex juez Juan José Galeano. Según escribió Mariano Mancuso en la publicación Un Caño, "hoy, cuentan algunas personas que trabajaron con él, Stinfale controla unas 16 unidades de negocios, todas bien compartimentadas y ninguna enteramente suya".

En torno a las campañas de Riestra, las excentricidades sobran. Las pretemporadas locas, con cuádruple turno de seis horas diarias que arrancaba a las 3:30, parecen reflejar la adoración que Stinfale siente por la épica bélica: según Diario Popular, su libro de cabecera es "El arte de la guerra", de Sun Tzu.

Se cuentan partidos de Riestra en los que el equipo salió a jugar con los números de las camisetas cambiados (los delanteros con el 2 y el 3 en la espalda, un central con la 9), en los que el arquero suplente jugó como atacante todo el segundo tiempo, en los que con un resultado adverso el arquero iba a cabecear todas las jugadas de pelota parada en el área contraria. Se recuerda también subrayar lo sucedido tres años atrás, cuando Riestra ascendió a la Primera C, cuando vencía 3-2 a Sportivo Barracas pero el partido no pudo terminar por la invasión del campo de juego.

El plantel se concentra ahora en La Candela, la mítica instalación que fuera feudo de Boca entre los '60 y los '80, y que Stinfale le habría comprado a Jorge "Coqui" Raffo, coordinador de las inferiores del club de la Ribera hasta comienzos de año; los sueldos están al día y se dice que una asistencia se paga tanto en premios como un gol. Curiosamente, Riestra es el único equipo del ascenso que utiliza indumentaria oficial de Adidas, la marca alemana que viste a la selección nacional y, en el resto del fútbol argentino, solo a River y a Newell's.

De la mano de su controvertido gerenciador, Riestra quedó cerca de un tercer ascenso en cinco años. Esta por verse si el Tribunal de Disciplina aplica el reglamento, dándole por perdido el partido, o si la nueva AFA saca a la luz, una vez más, los resabios de la vieja entidad.

Un personaje al que no le preocupa la polémica

Time Warp. Estuvo detenido 70 días, procesado por facilitación de lugar para el comercio de estupefacientes.

Defendido. Entre sus clientes tuvo a Luis "El Gordo" Valor, famoso asaltante de bancos, jefe de una superbanda.

"Si Hitler me da un millón de dólares, lo defiendo". Provocativo, pronunció esa frase en televisión, para subrayar su disposición a defender cualquier tipo de delito.

Nocturno. Alejado a la fuerza por un año de la abogacía, se dedicó al negocio de las bebidas energizantes

Famoso. Su cliente más célebre, Diego Maradona, arengó en varias oportunidades al plantel de Riestra.