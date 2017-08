Gonzalo Bergessio: "Vélez es un equipo importante, aunque no está pasando por su mejor momento"

El delantero es una de las incorporaciones del club de Liniers, que necesita sumar para evitar problemas con los promedios

Gonzalo Bergessio. Foto: LA NACION / Daniel Jayo

Respuestas escuetas, apuradas, simples... El contacto con los medios parece incomodar a Gonzalo Bergessio más que cualquier sequía de goles o el escaso rodaje que pueda tener en un club. El entrenamiento, compartir el vestuario y el almuerzo con sus nuevos compañeros de Vélez , momentos que disfruta este cordobés, de 33 años; el semblante cambia apenas se sienta para la charla, pactada de antemano, o al momento de tener que posar frente a la lente del fotógrafo. "Sólo una", dice, con tono seco.

-¿Por qué elegiste Vélez?

-Tenía ofertas para jugar en el exterior, pero hace casi un año decidí volver a la Argentina y quedarme acá. Vélez es un equipo importante, aunque no está pasando por su mejor momento.

-¿Con qué club te encontraste?

-Un club organizado, aunque ya me lo habían anticipado. En lo personal, espero ayudar en lo futbolístico.

-¿Te genera temor que el equipo empiece apenas por encima de siete rivales en la tabla de los promedios?

-No, miedo no. Obviamente que tenemos que sumar una buena cantidad de puntos.

-¿Hablaste con el técnico De Felippe sobre qué pretende que le aportes al conjunto?

-Hablamos un poco, no mucho. Estamos en una etapa de la preparación en la que trabajamos más a nivel de grupo para acercarnos a lo que él nos pide y en la posición en la que nos toque jugar.

-Dónde te sentís más cómodo, ¿como delantero de área o como segunda punta?

-Me fui acostumbrando a jugar más como punta, como referencia del ataque. Al principio jugaba con un delantero que era más de área y yo hacía la otra función, pero hoy no tengo preferencias: me siento bien por todo el frente.

La expectativa de regresar a San Lorenzo, en septiembre pasado, para cumplir una segunda etapa, no fue una experiencia reconfortante. Convirtió dos goles en casi un año (Newell's e Independiente), y aunque tuvo presencia en 28 partidos -18 juegos por el campeonato local; cinco por la Copa Sudamericana; cuatro por Copa Libertadores y el restante por la Copa Argentina-, en sólo seis fue titular. El delantero se quejó de sus pocas oportunidades y ensayó una crítica contra el entrenador uruguayo Diego Aguirre ["nunca confío en mí"] y al presidente Matías Lammens ["me sentí defraudado"]. Lejos de reavivar la polémica, prefiere desactivarla con una frase de ocasión: "No fue una salida conflictiva. Yo terminé mi año de contrato y me fui, nada más. No tuve problemas".

Bergessio realizó las divisiones inferiores en Acassuso, pero su carrera profesional se inició en Platense, en 2001; Instituto, Racing y el primer salto a Europa para fichar con Benfica. El primer regreso al fútbol argentino fue en San Lorenzo y para relanzarse al Viejo Continente -Saint Etienne y Catania, en ambos cumplió dos etapas, y Sampdoria-; de allí a México para experimentar en Atlas... Y la historia reciente con el Ciclón.

-¿Cuál es la particularidad del fútbol argentino que no encontraste en las ligas en las que jugaste?

-Ya desde el entorno, acá se vive todo con fanatismo. La gente es más efusiva, es fanática.

-¿Eso es lo que se extraña al jugar en el exterior?

-Un poco sí. También que el nuestro es un fútbol con muchos jóvenes, algo que por ahí en otras ligas no se da así, sino que hay jugadores de más experiencia. Por eso acá se corre mucho.

- Se corre mucho, ¿se puede jugar mejor?

-Sí, es cuestión de intentarlo.

-¿Por qué no se intenta?

-No es una cuestión del fútbol argentino, en España tienen también dificultades. Acá hay dos o tres equipos que juegan bien.

-¿Qué fútbol te gustó más?

-El italiano. Es táctico, es uno de los mejores del mundo. Es atractivo, porque tienen esa visión del juego.

-¿Qué jugador te sorprendió de los que enfrentaste?

-[Andrea] Pirlo. Era impresionante, no perdía nunca la pelota, no erraba pases y tiene una técnica increíble.

-¿Con qué jugador argentino lo compararías?

-Por estilo, podría ser Riquelme, pero Pirlo jugaba más retrasado, era lo que ahora llaman un volante mixto, de juego pero con ayuda para la contención.