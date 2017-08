El precio de la soja se cotizó en baja en Rosario

Tras los $ 4450 del viernes, las fábricas iniciaron la rueda en $ 4350, para cerrar con ofertas de $ 4400

El valor de la soja se negoció en baja ayer en el mercado doméstico de granos, producto de las pérdidas registradas en la Bolsa de Chicago y de la parcial apreciación del peso frente al dólar (la paridad pasó de 17,69 a 17,54), luego de la fuerte devaluación de la divisa argentina en las últimas semanas.

Las fábricas arrancaron la jornada con una oferta abierta de $ 4350 por tonelada de soja para las terminales del Gran Rosario, 100 pesos por debajo del precio vigente el viernes. La falta de acuerdo entre las partes hizo que en el último tramo de los negocios la propuesta se elevara hasta los $ 4400, nivel en el que, no obstante, fue bajo el volumen comercializado.

El saldo negativo de la jornada también se replicó en Bahía Blanca y en Necochea, donde la demanda pagó $ 4400 por tonelada de soja, $ 100 menos que el viernes pasado.

La soja de la próxima cosecha, con entrega en mayo sobre la zona del Gran Rosario, se negoció a 258 dólares por tonelada, con una merma de 2 dólares.

En el Mercado a Término de Buenos Aires (Matba), las posiciones noviembre y mayo de la soja retrocedieron US$ 0,90 y 1, mientras que sus ajustes fueron de 259,60 y de 259,50 dólares por tonelada.

Acerca del mercado externo, las pizarras de la Bolsa de Chicago mostraron quitas de US$ 2,30 y de 2,38 sobre los contratos agosto y noviembre de la soja, cuyos ajustes resultaron de 365,42 y de 370,10 dólares por tonelada. La previsión de temperaturas inferiores a las marcas usuales y de mayores lluvias en el pronóstico extendido de 8 a 14 días para las zonas agrícolas de los Estados Unidos fue la principal razón de la tónica bajista.

Luego del cierre del mercado, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) aportó un dato que podría extender la tónica negativa para los precios de la soja durante la primera rueda de agosto, al elevar del 57 al 59% la proporción de cultivos en estado bueno/excelente, una proporción que, no obstante, sigue muy por debajo del 72% vigente un año atrás.

Maíz y trigo

Por tonelada de maíz disponible los exportadores ofrecieron ayer $ 2400 para Bahía Blanca y $ 2350 para Necochea, sin cambios. Para el Gran Rosario la propuesta de $ 2350 implicó una merma de $ 50 respecto del viernes.

En el Matba, el cierre evidenció altibajos para el maíz, dado que mientras el contrato septiembre sumó US$ 0,80 tras cerrar con un ajuste de US$ 140,30, la posición abril bajó US$ 1,30 y quedó con un valor de 151,20 dólares.

Los contratos septiembre y diciembre del maíz en Chicago resignaron US$ 1,37 y 1,28, en tanto que sus ajustes fueron de 145,96 y de 151,47 dólares por tonelada. Ayer, el USDA redujo del 62 al 61% la proporción de maíz en estado bueno/excelente.

Por último, el trigo se mantuvo estable ayer, en $ 3000 para Bahía Blanca y Necochea, y en $ 2900 para el Gran Rosario.