Vidal contrastó su gestión con la "improvisación y el atajo" del kirchnerismo

La gobernadora bonaerense, junto a Montenegro, Flores, Ocaña y Bullrich. Foto: Cambiemos

LA PLATA.- María Eugenia Vidal terminó su discurso ayer en el club Sporting, de Pilar, y se fue aclamada por unos 800 jóvenes de Cambiemos. "Nosotros no tenemos nada que esconder. Otros candidatos no pueden decir lo mismo", desafió Vidal antes de irse. Pero, a pocos metros de la gobernadora, frente al club, una pequeña manifestación de Unidad Ciudadana y del Frente de Izquierda de los Trabajadores sostenía un cartel que decía: "Macri y Vidal mienten con el hambre del pueblo".

Hubo un momento tenso. Vidal ya no estaba en el lugar cuando las barras se midieron con enojo. Entre los simpatizantes de Cambiemos y los opositores al Gobierno, sólo había una calle de por medio. "Tomátelas. Metete el cartel en el culo", gritaron los jóvenes Pro a los militantes de Unidad Ciudadana.

Lucas Gebel era uno de ellos. Tenía las manos llenas de boletas con la cara de Cristina Kirchner. "Vinimos a repudiar este acto de Vidal", dijo el joven estudiante a LA NACION. "Repartimos boletas y la misma gente que se acercó al acto terminó agarrándolas", aseguró.

A su lado, Roberto Leiva sostenía el cartel que decía: "Macri y Vidal mienten con el hambre del pueblo", en las narices del acto de Cambiemos. "Vienen acá para la foto, pero la realidad es otra, dijo el hombre", visiblemente en minoría, mientras a menos de 20 metros, los jóvenes de Pro gritaban: "No vuelven más, chorros".

Los militantes de Unidad Ciudadana permanecían sin retirarse y mostraban otros carteles: "Basta de despidos". "Queremos trabajo", exigían al gobierno de Macri.

La escena de tensión es apenas un termómetro del clima que se vive en la primera sección electoral, a menos de dos semanas de las PASO.

Vidal conoce las encuestas que le dan cabeza a cabeza a su candidato Esteban Bullrich, frente a Cristina Kirchner. Cada esquina está peleada por los dos partidos que lideran las encuestas y que se miden cabeza a cabeza por los votos decisivos del conurbano. El 36% del padrón de todo el país vota en la provincia, que tiene 12 millones de electores.

Desafíos y logros

La gobernadora no nombra a la ex presidenta en sus discursos, pero sabe que finalmente el debate ideológico es entre ellas. "Decían que en la provincia no se le puede ganar a los barones del conurbano y aquí lo tenemos a Nico [Nicolás Ducoté], intendente", dijo Vidal antes de las escenas de tensión vividas puertas afuera del Sporting. "Y decían: una mujer no puede gobernar la provincia de Buenos Aires. Y sí, acá estoy. Todos esos imposibles quedaron atrás. Pero todavía escuchamos a los que siguen hablando de imposibles. Hace un año y medio, los bonaerenses, con su voto, dijeron basta. Yo quiero vivir mejor. Cambiemos es plantarse para decir yo me merezco más", arengó, junto a Bullrich.

La mandataria, que por la mañana había caminado con la candidata Gladys González por Quilmes, habló en Pilar a los ciudadanos que aún pueden terminar de definir la elección. "Nosotros no tenemos nada que esconder. Parece que otros candidatos no pueden decir lo mismo", repitió Vidal, quien se inclinó por un discurso lleno de mística: "Tenemos la oportunidad de hacer que el cambio llegue para todos. Esto que estamos construyendo es en serio, por eso es difícil. Nada en la vida que no cueste vale ni dura. En la provincia todo era improvisación, todo era atajo", fustigó. También se refirió a la lucha contra las drogas: "Cada kilo de droga que decomisamos mañana es una dosis menos para nuestros hijos. Peleamos contra las mafias de fondo", dijo.

El acto tuvo una estética similar a los encuentros evangelistas. Música alegre. Un orador con un mensaje optimista. Un mensaje que los asistentes deben salir a multiplicar. Globos amarillos y rojos. "Es imparable la esperanza", rezaba la música.

"Tienen que ayudarnos. María Eugenia se está jugando para dar la batalla contra el narcotráfico y contra las mafias. Salgan a comunicar este sueño. Salgan a comunicar: sí, se puede", exclamó Bullrich, mientras afuera, bajo la lluvia, los militantes de Unidad Ciudadana repartían las boletas entre los asistentes que se retiraban del mitin de Cambiemos.

EXIMEN DE PRISIÓN A UN AGRESOR DEL AUTO PRESIDENCIAL

La jueza federal de Zapala Silvina Domínguez concedió ayer la eximición de prisión al delegado gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Neuquén Mario Sepúlveda, que estaba imputado por agredir el vehículo que trasladaba al presidente Mauricio Macri durante su visita a la localidad de Traful, el 28 de diciembre del año pasado, para la inauguración de un centro turístico. El pedido de detención lo solicitó la fiscal Martínez Stagnaro al imputarle a Sepúlveda el delito de "tentativa de lesiones y daño agravado" al identificar al delegado de ATE como responsable de haber arrojado piedras y romper dos vidrios del vehículo que trasladaba a Macri. El gremialista tiene ahora prohibida la salida del país y deberá presentarse cada 15 días en la Policía Federal.