"Quedó atrás el país en ruinas", dijo Macri en Santa Fe

SANTA FE.- En una visita a esta ciudad, para apoyar a los candidatos de Cambiemos, el presidente Mauricio Macri insistió ayer en que está "convencido" de que su gobierno tomó el camino correcto para superar el "país en ruinas" que dejaron 12 años de kirchnerismo. Aseguró que "no puede dejar de pensar lo cerca que estuvimos" de que la Argentina se asemejara a la actual Venezuela, insistió en que es necesario avanzar hacia una reforma tributaria y volvió a señalar que se debe encarar una lucha firme contra la mafia de los juicios laborales.

"Hay que decirle no al miedo, no a la resignación", enfatizó Macri, en un acto de respaldo a los candidatos santafecinos de Cambiemos -el ex rector universitario Albor Cantard y el economista Luciano Laspina-, en el gimnasio cubierto del club Unión, ante 6000 simpatizantes.

Previamente, Macri visitó un jardín de infantes del distrito Alto Verde, frente al puerto. Luego, en la Sociedad Rural, dialogó con el gobernador, el socialista Miguel Lifschitz, quien apoya una lista opositora, encabezada por el actual ministro de la Producción de su gobierno, Luis Contigiani. De todos modos, el Presidente subió a su cuenta de Twitter una foto con el gobernador.

"Estoy cada día más convencido de que tomamos el camino correcto. Nos sacamos de encima el cepo, los problemas de la deuda, empezó a volver el crédito. Hoy cada dos minutos una familia accede a la vivienda propia y esperemos que más adelante sea cada un minuto", subrayó. Y reconoció que "el crecimiento no llegó a todos", pero advirtió que "está bajando la inflación. Tenemos que seguir bajando los impuestos y luchar con firmeza contra la mafia de los juicios laborales", arengó