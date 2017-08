El Gobierno, al rescate del peso para bajar la fiebre dolarizadora

El BCRA subió tasas y la banca pública alejó el dólar de los $ 18

El gobierno interviene para frenar el dólar

El Gobierno aplicó ayer una estrategia de pinzas para tratar de asegurar el giro del mercado, tras la fuerte intervención cambiaria que se vio obligado a realizar el Banco Central (BCRA) el viernes para limitar una suba especulativa del dólar.

Mientras el ente monetario volvió a su táctica preferida (aumentar el premio a quienes acepten mantenerse en pesos) la banca oficial tuteló las operaciones y suplementó puntualmente la oferta privada de divisas para asegurar un cierre bajista. Así logró hacer retroceder a $ 17,64 (-0,85%) al billete mayorista y colocar al minorista debajo de los $ 18 (quedó a $ 17,94 en promedio).

La rueda cambiaria había comenzado con el dólar ofrecido a partir de la reactivación de la oferta de bancos y exportadores, tras la señal que había entregado el BCRA el viernes al sacrificar US$ 305 millones de las reservas para evitar que el tipo de cambio comercial superara los $ 17,80 y facilitar que el minorista retrocediera luego de superar los $ 18. La renacida oferta (la exportación cerealera había reducido su aporte al mercado a US$ 81 millones diarios y ayer, según los operadores, liquidó más de US$ 100 millones) llevó al billete a caer de los $ 17,79 del último cierre a $ 17,64 tras los primeros negocios.

Empero, el resurgimiento de una demanda especulativa (que buscaba defender las posiciones que algunos inversores habían tomado en futuros que se liquidarían según el cierre de ayer) lo hizo subir a $ 17,72 hacia el final de la rueda.

Fue entonces cuando reaparecieron ventas puntuales de la banca pública (Bapro y Ciudad) para asegurar un nuevo repliegue que dejó el billete al valor que lo había colocado el mercado al empezar el día. Fueron "unos US$ 50 millones para asegurar el cierre en los mínimos de la rueda", describió Global Agro.

Competitividad

El objetivo oficial es que la cotización del dólar deje de alimentar titulares y desande un camino que había dejado en offside al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne: "el tema ha salido de las tapas de los diarios y ya no es una preocupación de las familias", dijo hace un mes.

Mientras todo esto ocurría en la plaza cambiaria, en paralelo, el BCRA se mostraba otra vez activo en el mercado de pesos tentando con mayores tasas a todos los dispuestos a renovar sus apuestas por la moneda nacional, concentrándose en los plazos medios. "Ofreció la Lebac de septiembre al 27,12% para anestesiar el dólar y reactivar la demanda de pesos por ese instrumento", describió el economista Federico Furiase, del Estudio Bein.

Tras la reacción oficial, en el mercado creen que se impondrá una suerte de tregua, al menos hasta después de las PASO. "Creo que el dólar va a estar entre $ 17 y 18. Lo van a cuidar porque influye en los niveles de precios como el de la nafta", consideró Orlando Ferreres.

Pese a su recuperación de ayer el peso se devaluó 6% promedio en julio y 11% en el último bimestre, lo que le redituó una ganancia de competitividad cercana al 15% en ese lapso muy valorada por los productores que apuntan al mercado externo.