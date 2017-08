¿Se va a Zenit? Emiliano Rigoni viajó con Independiente a Chile para el partido de la Copa Sudamericana

El delantero integró la delegación del Rojo que este miércoles enfrentará en Calama a Deportes Iquique, en la vuelta de los 16avos de final del torneo continental

Emiliano Rigoni.

El mediocampistra de Independiente Emiliano Rigoni, que espera ser transferido al Zenit de Rusia, viajó hoy con el plantel de Independiente, que mañana jugará en la ciudad chilena de Calama ante Deportes Iquique, en el desquite por loa 16vos. de final de la Copa Sudamericana.

Rigoni no se entrena con el resto del plantel hace una semana a causa de una lesión muscular, aunque en el club de Avellaneda especulan con que el ex jugador de Belgrano no desea arriesgar su físico mientras aguarda la concreción de su pase al fútbol ruso.

Rigoni viajó con el plantel de Independiente a Chile.

El jugador nacido en la localidad cordobesa de Colonia Caroya, sólo trotó en estos días alrededor del campo de juego mientras espera que se resuelva su transferencia: es difícil que sea titular en Chile.

Independiente ganó el partido de ida por 4 a 2, por lo que accederá a la próxima instancia de la Copa Sudamericana ganando, empatando y hasta perdiendo por la mínima diferencia en los 2.400 metros de altura de la norteña ciudad de Calama.

El DT Ariel Holan no podrá contar mañana con el delantero Martín Benítez (sufre un esguince de rodilla derecha) y está en duda la participación del capitán, Nicolás Tagliafico (esguince en el tobillo derecho).

Independiente podría formar mañana, desde las 21.45, con: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorebieta y Gastón Togni; Diego Rodríguez, Nery Domínguez, Maximiliano Meza, Walter Erviti y Ezequiel Barco; Leandro Fernández.

De jugar Tagliafico, Togni ocuparía la posición de extremo por derecha, Meza jugaría como media punta y Erviti saldría del equipo.

Conflicto con Pumas por el pase de Gastón Silva

El defensor uruguayo Gastón Silva, quien en las próximas horas se convertirá en jugador de Independiente, será demandado por Los Pumas de la UNAM, de México, cuyas autoridades aseguran que tienen firmado un contrato con el futbolista oriental.

Los Pumas revelaron que la semana pasada firmaron con el Torino de Italia y el jugador un contrato de transferencia definitiva, por el cual los derechos federativos de Silva, quien ya aprobó la revisión médica en Independiente y en las próximas horas firmará su contrato, le fueron cedidos a los mexicanos.

"Silva realizó los trámites migratorios y se le enviaron los pasajes de avión para venir a México, sin embargo no tomó el vuelo y a la fecha no se ha presentado sin informar al club los motivos de su ausencia y sin atender las llamadas de los directivos de la entidad" señalo Pumas en un comunicado.

Los directivos de la entidad mexicana dijeron que se enteraron por los medios que Silva, montevideano de 23 años, está en la Argentina, donde se entrenó ayer en Villa Domínico con quienes serán sus nuevos compañeros una vez que firme la unión contractual por tres años.

"Ante esta actitud, Pumas, con el apoyo de la Liga Mexicana, está analizando las acciones jurídicas a tomar, puesto que hemos actuado en todo momento en apego a la buena fe que establece la FIFA para llevar a cabo la transferencia de un jugador", señaló el comunicado del club azteca.

El defensor uruguayo llega proveniente de Torino e Independiente comprará el 80 por ciento del pase en 1.600.000 dólares.