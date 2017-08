Ricardo Roa: "Si gana, Macri va a tener más poder para hacer reformas y tejer alianzas con gobernadores"

[Video] El periodista analizó los hipotéticos resultados tras los comicios legislativos

El periodista Ricardo Roa estuvo en Odisea Argentina y opinó de la campaña para las elecciones presidenciales, de los discursos de cada candidato y de las perspectivas para el oficialismo si resultase ganador de los comicios.

Ricardo Roa: "Si gana Macri va a tener bastante más poder para hacer reformas que no hizo en año y m

"La campaña no es muy interesante, está cortada en un mismo esquema, de dejar hablar a la gente- como el modelo Durán Barba - y está dada por la ausencia de Cristina Kirchner . Se trata de una campaña que no ha estallado y no están claros los ejes", señaló Roa.

Consultado sobre la estrategia comunicativa del Gobierno, Roa dijo: "La comunicación es complicada; tiene un eje en la gestión, que no entusiasma, no crea adeptos. Al Gobierno le falta valor simbólico", indicó.

Sobre el papel de la diputada Elisa Carrió en la coalición, el periodista sostuvo: "En una provincia donde es importante hablarle al votante peronista, no me parece que Carrió sea la más indicada".

Además, Roa diferenció tres peronismos: "Uno claramente expresado en el cristinismo; otro que está con Sergio Massa que es anticristinista e intenta discutirle el liderazgo a la ex presidenta y un tercero de menor envergadura, más próximo al Gobierno", remarcó.

"Si gana va a tener bastante más poder para hacer reformas que no hizo en año y medio de gestión y mejor ubicado para tejer alianzas estratégicas con los gobernadores", afirmó Roa, y agregó que si a Macri le va a bien en octubre, "va a poder capitalizar su éxito en términos de contar con una fuerza sindical".