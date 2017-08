Santa Cruz: jubilados quemaron cubiertas frente a la gobernación y ocuparon la Jefatura de Policía

Reclaman que les den una fecha concreta para el pago de los aguinaldos; el sector docente anunció un nuevo paro en rechazo a la oferta salarial de 4% que hizo la administración de Alicia Kirchner

El grupo de Jubilados Unidos de Santa Cruz inició ayer una fuerte protesta con quema de neumáticos frente a la gobernación provincial y la ocupación de la jefatura de Policía en reclamo del pago de aguinaldos para el sector. Desde la organización piden que las autoridades del gobierno provincial les den una fecha de pago del sueldo anual complementario: un beneficio que, hasta hoy, fue abonado al 30% del sector.

Montaron un campamento en el hall de entrada de la Casa de Gobierno hace 70 días y ayer intensificaron la protesta con quema de cubiertas que se extendió hasta la sede del ministerio de Economía, ubicado a 100 metros de la gobernación. Ana Villarroel, integrante de la agrupación Jubilados Unidos, lanzó: "Damos un ultimátum para que nos paguen lo que nos deben".

Los jubilados en Santa Cruz reclaman el pago de los aguinaldos. Foto: Gza. La Opinión Austral

En el patio de ingreso al edificio de la jefatura policial los manifestantes leyeron un documento donde señalaron: "Estamos cansados de tanto manoseo y falta de respuestas". Y advirtieron: "Hacemos responsables al gobierno de todo lo que suceda hoy por no tener una respuesta concreta a nuestro reclamo. Hacemos responsable a la señora gobernadora. No les importa nada y a nosotros tampoco".

La profundización del reclamo de los jubilados se produjo en el marco de un conflicto que persiste con los trabajadores estatales, en especial en el sector docente que anunció un nuevo paro de 72 horas en rechazo a la oferta salarial de 4% que hizo la administración de Alicia Kirchner . La gobernadora pagó el sábado los aguinaldos a los jubilados y pensionados provinciales que perciben hasta 10 mil pesos

En tanto, la Mesa de Unidad Sindical de gremios estatales dispuso iniciar una campaña de recolección de firmas para llevar a la Legislatura un pedido de juicio político contra la gobernadora por "falta de cumplimiento de los deberes a su cargo".

Los jubilados mantuvieron también un breve encuentro en la Jefatura de la Policía de Santa Cruz con el secretario de Seguridad, Lisandro de la Torre y, el secretario de Gobierno, Martín Chávez. Sin embargo, señalaron que "no hubo respuestas". En respuesta a esto, Elsa Ilnao -uno de los miembros de la agrupación de jubilados que está en el interior del edificio junto a otros ocho jubilados- dijo: "Nos quedaremos aquí hasta que haya una fecha de pago (...) No importa si no podemos comer o ingresar agua. Queremos una respuesta para que nos paguen el aguinaldo".

Y disparó: "Estos señores siguen burlándose de nosotros, así que de acá no nos movemos hasta que nos traigan una fecha (...) Nuevamente nos entregan un acta donde no figura la fecha de pago del aguinaldo y estos señores se vanaglorian diciendo que se le pagó al 30 por ciento a los jubilados".

Agencias DyN y Télam