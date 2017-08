¡Qué gran idea, Deportivo Riestra!

Tener ideas es importante, ni hablar de si se trata de las buenas. Están las ideas que tardan en llegar, las que no lo hacen nunca, las que aparecen justo después de que se las necesitara (son ideas inútiles) y las que no terminan de caer. Ya lo dijo Diego Maradona después de perder 4-0 con Alemania en el Mundial de Sudáfrica 2010: "¡No se les cayó ni una idea!". Dio miedo pensar lo que podría haber sucedido si Joachim Löw, aquel técnico improvisado, hubiera encadenado dos o tres conceptos futbolísticos para sus muchachos. ¿Llevaba el resultado a los dos dígitos? Por suerte nunca lo sabremos: en la final de 2014 el 1-0 fue suficiente para perder, y eso que aquella vez la Argentina dispuso de unas cuantas (buenas) ideas. Löw es alemán y a él no se le caen ideas. Punto. Él, como tantos, sabe que hay ideas argentinas envidiadas internacionalmente. ¿A quién se le puede ocurrir tapar la inflación falseando los índices estadísticos? A un argentino. ¿Cómo creer que hay cinco por ciento de pobreza, menos que en Alemania? Apliquemos el mismo procedimiento. ¿Necesita ganar un partido para ascender de categoría? Desbordamos de ideas. ¿La mejor? Agrandemos las áreas hasta sumar 66 metros cuadrados en cada una (imagínese dos departamentos de dos ambientes). Y borrémoslas (mal) al día siguiente. Eso sí que no se le había ocurrido a nadie, Deportivo Riestra. ¡Qué gran idea!

